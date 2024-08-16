Представники Закарпатської обласної ради взяли участь у “Форумі доброчесності”, організованому Національним агентством з питань запобігання корупції та разом з рядом громад підписали Декларацію доброчесності. Про це Varosh розповів перший заступник голови Закарпатської обласної ради Андрій Шекета.

Сьогодні Декларацію розбудови доброчесності органів місцевого самоврядування підписували Львівська, Закарпатська обласні ради, Чортків, Фастів, Полтава та ще ряд громад. Це було друге коло підписання Декларації органами місцевого самоврядування.

— Це фундамент додаткової роботи та комунікації з НАЗК у питанні доброчесності. Воно має певні зобов’язання з обох сторін. Ми як орган місцевого самоврядування беремо на себе зобов’язання впроваджувати всі доступні інструменти доброчесності. До речі, ми це вже робимо, разом з Інситутом Центральноєвропейської стратегії реалізовуючи фокусний проєкт спільно з Нідерландами та Словаччиною. Він стосується верховенства права. Проводили Літню школу доброчесності, в якій брали участь представники НАЗК.

Тому тепер підписання обласною радою Декларації доброчесності — логічний крок у побудові системи доброчесності на рівні Закарпатської області.

Тренінг-воркшоп “Ухвалення рішень на основі моральних суджень як запорука доброго врядування”, присвячений моральним судженням як основі для ухвалення правильних рішень, пройдуть всі службовці Закарпатської облради та ОДА протягом 2024-2025 років. Навчання є частиною нідерландсько-словацько-українського проєкту “Посилення верховенства права на місцевому / регіональному рівні в Україні: приклад Закарпатської області”, який втілюється Інститутом Центральноєвропейської стратегії спільно з нідерландською організацією Foundation of Justice, Integrity and Anti-Corruption (FJIAC) та словацькою Transparency International Slovensko (TI SK).

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Зоряна Попович, Varosh,

Фото Андрія Шекети

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