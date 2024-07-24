Закарпатська компанія ECO VOLT реалізувала та буде встановлювати першу в Україні сонячну станцію з акумуляцією для фізичних осіб, яка стартувала 20 липня. Першим в країні скористався державною програмою кредитування під 0% «Енергонезалежність домогосподарств» мешканець міста Ніжин Чернігівської області.

— В понеділок стартувала ця програма кредитування приватних осіб на встановлення сонячного обладнання на власні потреби до 10 кВт. Ми змогли перші в Україні через Ощадбанк оформити такий кредит, зразу в перший день роботи програми, — пояснив Varosh директор компанії ECO VOLT Юрій Маркович. — Нещодавно ми монтували в Ніжині сонячну електростанцію для пологового будинку, спілкувалися з міськрадою і станцію по цій програмі встановимо якраз для заступника міського голови Ніжина. Це буде 5-кіловатна система сонячних панелей, інвертор та 5-кіловатний акумулятор.

Враховуючи сучасні відключення електроенергії та проблеми в електромережах все більше клієнтів дивляться у бік установок такого типу для забезпечення власних потреб, пояснив чоловік. І держава запропонувала таку програму кредитування фізичних осіб з сумою кредиту до 480 тисяч гривень під 0% до 10 років. Зробили це, щоб дати можливість людям стати більш автономними в питанні енергозабезпечення власних будинків.

Власників сонячних електростанцій, які генерують електроенергію на власні потреби наразі ніхто не обліковує, каже Юрій Маркович. Зі слів голови Закарпатської ОВА Віктора Микити, зараз в області вже понад 30 заявок на встановлення таких станцій по програмі державного кредитування. В приватних домогосподарствах введені в експлуатацію та виробляють електроенергію із сонячного випромінювання понад 5 тисяч установок. Їхня загальна потужність – майже 142 мегавати.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото ілюстративне

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