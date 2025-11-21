Компанія “Ліка Комфорт”, стала лауреатом премії WEPs Award 2025 – ініціативи ООН Жінки в Україні, що відзначає компанії, які впроваджують Принципи розширення прав і можливостей жінок у своїй діяльності (WEPs). Компанія перемогла у категорії WEPs Signatories, тобто серед підписантів проєкту. У березні 2024 року “Ліка Комфорт” підписала WEPs, взявши на себе публічне зобов’язання просувати гендерну рівність, – розповіла в коментарі Varosh Олена Ціва, співзасновниця компанії.

– Це вперше в Україні проводилося таке нагородження і ми його виграли, випередивши “Аврору” і ІТ-компанію Intellias, з якими вийшли у фінал, – пояснила вона. – Гадаю, це тому, що за час із березня 2024-го згідно з аналізом нашої діяльності відповідності принципам гендерної рівності у нас було 15%, а тепер його проводили – то він склав 49%. Крім перевірки журі перевіряв штучний інтелект, і він так само визначив нас переможцями.

Жінка у бізнесі під час війни. Колонка Олени Ціви, Ліка-Комфорт

Що змінили в компанії

Олена Ціва розповіла: за півтора року “Ліка Комфорт” підняли ланцюг постачання, який тепер становить майже 50/50 – серед постачальників та власників-бенефіціарів майже порівну фігурують і чоловіки, і жінки. Збільшилась кількість жінок у керівництві компанії, для жінок провели навчання нетиповим чоловічим професіям і тепер у компанії працює жінка-вантажниця.

– Ми зробили аналіз, ревізію, чи нема у нас порушень у нарахуванні зарплат чоловікам і жінкам. Я проводила заходи, де зустрічалася з жінками-підприємцями і в менторському ключі ділилася досвідом. І це така щоденна робота: ми в компанії створили всі можливості, щоб жінка могла спокійно розвиватися і створюємо надалі ці умови, щоб вона могла йти по кар’єрній драбині, робити і мати з цього результати, бути впевненою, самодостатньою.

Викладачі профтехосвіти стажуються на підприємствах Мукачева, щоб оновити навчальні програми

І до чого прагнуть надалі

Співзасновниця “Ліки Комфорт” каже, що прагнуть створити пені колаборації в громаді в цьому напрямку, проводити більше заходів, які сприятимуть розвитку гендерної рівності:

– Ми зараз думаємо, як соціально вплинути на наші громади і промоутити як мінімум 10 бізнесів та державних підприємств стати підписантами WEPs. Але це я поставила собі таку мету, але чи вдасться – невідомо. Бо не кожен хоче йти на ці умови підняття рівня жінок на підприємствах… Є керівники, які про це навіть чути не хочуть – таких явищ дуже багато досі, просто тепер воно перекривається війною і іншими нашими турботами. І такі моменти, що жінка не може поїхати на навчання, бо їй нема з ким залишити дитину, чоловіки отримують більшу зарплату чи вибирають до ради директорів тільки чоловіків – досі поширені явища…

Нагадаємо, Олена Ціва торік стала лауреаткою відзнаки “Жіноче намисто Закарпаття”.

Зоряна Попович, Varosh

Фото: ООН Жінки/Сергій Пірієв

