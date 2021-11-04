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Закарпатська ІТ-компанія презентувала власний продукт на всесвітньому Web Summit 2021

4 Листопада 2021 51

Партнерська публікація

Закарпатська IT-компанія PettersonApps взяла участь в найбільшій технічній конференції – Web Summit. Головна ІТ-подія світу нині проходить в столиці Португалії, Лісабоні. Ужгородські айтівці поїхали з презентацією власного продукту — веб- та мобільного додатку “Feather”.

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Їхня розробка має на меті полегшити координацію роботи та налагодити операційні процеси в ІТ-компаніях.

Web Summit – найбільша технологічна конференція в світі, яка об’єднує керівників, засновників та провідних експертів глобальних компаній, найперспективніших стартапів та впливових інвесторів.

За попередніми оцінками, цьогорічний захід відвідають понад 40000 учасників. 

Серед спікерів: головний розробник Всесвітньої павутини Тім Бернерс-Лі, президент Microsoft Бред Сміт, співзасновник Twitter Біз Стоун, технічний директор Amazon доктор Вернер Фогельс, Володимир Кличко та інші.

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Varosh

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# IT # PettersonApps

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