Facebook
Instagram
YouTube
Новини

Закарпатська академія мистецтв та бренд Kochut запровадили навчання ювелірній справі

16 Вересня 2025 154

Вже з цього навчального року студенти Закарпатської академії мистецтв мають змогу вивчати ювелірне мистецтво, поєднуючи академічну освіту з практикою у майстернях художнього металу.

Ректор Закарпатської академії мистецтв Михайло Приймич у коментарі Varosh розповів, що навчальний процес уже розпочався, хоч і з певними технічними затримками:

“Навчання стартувало у вересні, як і планувалося. Щоправда, були труднощі з постачанням обладнання для воскового литва: фірма, що виготовляє станки, не встигла вчасно. Вони пообіцяли надати нам два такі станки вже у жовтні. Тим часом студенти опановують композицію, теоретичні дисципліни та готуються до практики”.

Навчання ювелірній справі відбуватиметься у межах спеціальності “художній метал”. Цього року до групи вступило троє дівчат, які власне першими й зосередяться на ювелірній спеціалізації.

Навчальну програму розробляли у співпраці, з консультаціями та узгодженням ювелірів бренду Kochut. Партнерство також передбачає як практику студентів безпосередньо на виробництві у майстернях бренду, так і залучення майстрів до викладання.

“Вони виступатимуть консультантами та наставниками для наших викладачів і студентів. Студенти ж проходитимуть у них практику”, – сказав Михайло Приймич.

514320654 1276506224481727 5396546430349955328 N

Екскурсія студентів на виробництво українського бренду Kochut

“Інвестиція не лише у студентів, а й у майбутнє регіону”

Програма навчання триватиме чотири роки. За цей час студенти здобуватимуть не лише художні знання, а й вузьку спеціалізацію у сфері ювелірного виробництва.

“Ми готуємо повноцінних художників з особливим прицілом на технологічні процеси, пов’язані з ювелірною справою. Це не лише дизайнери, які зможуть створити ескіз, а й фахівці, що розуміють матеріал, як з ним працювати, принципи формотворення”, – пояснив ректор.

Ідея створення навчальної програми виникла після знайомства Академії з виробництвом Kochut: “Спершу ми відвідали їхні майстерні з виготовлення меблів і дерев’яних виробів. А коли потрапили до ювелірного цеху, зрозуміли, що маємо робити щось більше. Так і виникла думка про навчання ювелірній справі”.

В Академії переконані: для компанії така співпраця також вигідна, адже в перспективі вона зможе отримувати навчаних кваліфікованих фахівців, які поєднують художнє бачення та практичні навички.

“Фірмі потрібні висококваліфіковані художники, яких самостійно підготувати вони не можуть. А ми даємо студенту можливість отримати й художню освіту, і практику на виробництві”, – пояснив Михайло Приймич.

Як додали у компанії Kochut, запровадження ювелірному навчанню у виші – це інвестиція не лише у студентів, а й у майбутнє регіону: його культуру, майстерність та економічний розвиток.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh
Фото: static.tildacdn.com

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.

0 #
# varosh # Закарпатська академія мистецтв # Закарпатська академія мистецтв навчання # Михайло Приймич # навчання ювелірній справі # навчання ювелірній справі Закарпаття # новини Varosh

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

Прем’єра фільму “Вічник” за романом Мирослава Дочинця відбудеться наприкінці вересня

Настільна гра “Закарпатський квест” отримала спецвідзнаку на освітньому форумі Demo Day

Фестиваль “Монологи над Ужем” оголосив програму вистав в Ужгороді

Мункач-сауер: у Мукачеві презентували авторський коктейль, присвячений місту