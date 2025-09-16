Закарпатська академія мистецтв та бренд Kochut запровадили навчання ювелірній справі

Вже з цього навчального року студенти Закарпатської академії мистецтв мають змогу вивчати ювелірне мистецтво, поєднуючи академічну освіту з практикою у майстернях художнього металу.

Ректор Закарпатської академії мистецтв Михайло Приймич у коментарі Varosh розповів, що навчальний процес уже розпочався, хоч і з певними технічними затримками:

“Навчання стартувало у вересні, як і планувалося. Щоправда, були труднощі з постачанням обладнання для воскового литва: фірма, що виготовляє станки, не встигла вчасно. Вони пообіцяли надати нам два такі станки вже у жовтні. Тим часом студенти опановують композицію, теоретичні дисципліни та готуються до практики”.

Навчання ювелірній справі відбуватиметься у межах спеціальності “художній метал”. Цього року до групи вступило троє дівчат, які власне першими й зосередяться на ювелірній спеціалізації.

Навчальну програму розробляли у співпраці, з консультаціями та узгодженням ювелірів бренду Kochut. Партнерство також передбачає як практику студентів безпосередньо на виробництві у майстернях бренду, так і залучення майстрів до викладання.

“Вони виступатимуть консультантами та наставниками для наших викладачів і студентів. Студенти ж проходитимуть у них практику”, – сказав Михайло Приймич.

“Інвестиція не лише у студентів, а й у майбутнє регіону”

Програма навчання триватиме чотири роки. За цей час студенти здобуватимуть не лише художні знання, а й вузьку спеціалізацію у сфері ювелірного виробництва.

“Ми готуємо повноцінних художників з особливим прицілом на технологічні процеси, пов’язані з ювелірною справою. Це не лише дизайнери, які зможуть створити ескіз, а й фахівці, що розуміють матеріал, як з ним працювати, принципи формотворення”, – пояснив ректор.

Ідея створення навчальної програми виникла після знайомства Академії з виробництвом Kochut: “Спершу ми відвідали їхні майстерні з виготовлення меблів і дерев’яних виробів. А коли потрапили до ювелірного цеху, зрозуміли, що маємо робити щось більше. Так і виникла думка про навчання ювелірній справі”.

В Академії переконані: для компанії така співпраця також вигідна, адже в перспективі вона зможе отримувати навчаних кваліфікованих фахівців, які поєднують художнє бачення та практичні навички.

“Фірмі потрібні висококваліфіковані художники, яких самостійно підготувати вони не можуть. А ми даємо студенту можливість отримати й художню освіту, і практику на виробництві”, – пояснив Михайло Приймич.

Як додали у компанії Kochut, запровадження ювелірному навчанню у виші – це інвестиція не лише у студентів, а й у майбутнє регіону: його культуру, майстерність та економічний розвиток.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: static.tildacdn.com

