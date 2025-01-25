Закарпатська академія мистецтв створює простір, який ширше “відкриє двері” для охочих до мистецтва

Майстер-класи для зацікавлених, виставки, мистецький простір з доступними експозиціями – такі плани поступово втілюють у Закарпатській академії мистецтв, аби ширше прочинити двері для ужгородців у світ мистецтва.

Як розповів у коментарі Varosh викладач закладу, один із фундаторів кафедри дизайну Владислав Сливка, наразі в академії розпочали роботу над створенням мистецького простору, який стане майданчиком як для традиційних виставок художників-класиків, так і для експонування робіт студенті й викладачів. Початково ідея народилася з бажання зробити мистецтво більш доступним і полегшити рух до його пізнання для зацікавлених.

«Одна з ключових ідей сьогоднішньої роботи закладу – це «вийти до людей», розповісти про митців та їхню творчість ширшій публіці, зблизити митців і зацікавлених у мистецтві людей. Часто так трапляється, що на виставки до художників ходять переважно їх же колеги, на мистецькі конференції – також лише приналежні до цього кола люди. Хтось, можливо, й цікавиться цими темами, хотів би їх для себе відкривати, але не знає, з чого і як починати. Тож нам треба прокладати нові шляхи до людей, щоб вони могли йти до мистецтва», – сказав Владислав Сливка.

Наміри академії збіглися із проголошенням Закарпатською туристичною організацією 2025 року – роком мистецького туризму. На честь його проведення організація подарувала у фонд Закарпатської академії мистецтв три картини класиків закарпатської школи живопису – Павла Бедзіра, Гаврила Глюка та Антона Кашшая.

За словами Владислава Сливки, наразі у закладі формують колекцію картин, які відтак можуть бути експоновані у новоствореному виставковому залі. Де саме і коли він буде облаштований – наразі це питання у процесі вирішення. Як один із варіантів розглядають появу такої локації безпосередньо у стінах академії.

Поки вирішують з локацією, паралельно почали створювати фонд художніх робіт, які відтак будуть доступні для огляду у мистецькому просторі. Також майданчик використовуватимуть для експозицій робіт студентів, в тому числі дипломних, та викладачів академії. Тут же проводитимуть тематичні лекції та майстер-класи.

Адже саме зараз в закладі запускають мистецький проєкт Арт-37, що передбачає проведення відкритих творчих майстер-класів для всіх охочих. Наразі триває набір на майстер-класи з акварелістики, які проводитиме художниця Одарка Долгош.

«Зараз також майже готові два курси майстерок з монотипії (різновид графіки – ред.) та високого друку. Далі готуємо майстер-класи з декоративних народних розписів, кераміки. Майстер-класи проводитимуть викладачі академії, художники», – сказав Владислав Сливка.

Слідкувати за анонсами та розкладом художніх курсів можна на тематичній сторінці в Інстаграм.

Серед інших планів Закарпатської академії мистецтв – відкриття реставраційної майстерні. А згодом – запуск власного книжкового видавництва. До роботи планують залучати студентів та викладачів кафедри дизайну.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Фейсбук-сторінка Федора Шандора

Головне фото: сторінка Закарпатської академії мистецтв

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