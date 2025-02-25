Закарпатки можуть за підтримки держави опанувати традиційно “чоловічі” професії

Уряд запустив експериментальний проєкт з організації професійного навчання жінок для працевлаштування у сферах, де вони були традиційно недостатньо представлені.

У межах згаданого проєкту жінки можуть опанувати професію з визначеного переліку, при цьому держава покриває витрати на навчання.

У переліку професій є 31 спеціальність. Зокрема, жінки можуть здобути фах електрогазозварниці, електромонтерки, машиністки екскаватора, слюсарки, столярки, фрезерувальниці, трактористки тощо.

Як ідеться в постанові Кабміну, проєкт запустили з метою забезпечення ринку праці кваліфікованими робітничими кадрами, підтримання конкурентоспроможності жінок, які проходять професійне навчання, для працевлаштування у сферах, де вони були традиційно недостатньо представлені.

Заявку щодо проходження професійно-технічного навчання до Центру зайнятості подає роботодавець. Працівники установи своєю чергою підбирають кандидаток для проходження навчання. Після проходження жінкою навчання підприємство зобов’язане працевлаштувати її впродовж 15 календарних днів.

Оплату професійного навчання під час реалізації експериментального проєкту забезпечує держава у розмірі до 30, 2 тис. гривень. Якщо ж вартість обраного курсу вища, різницю доплачує роботодавець або учасниця.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото Поліни Бадасен, Волноваха. City

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