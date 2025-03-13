She Media School відкрила реєстрацію на медіашколу жіночого лідерства

Медіашкола жіночого лідерства She Media School оголосила новий набір на програму 2025 року. Заявку на участь можна заповнити до 25 березня включно.

Навчальна ініціатива спрямована на покращення управлінських і комунікаційних навичок, які будуть викладатися у теоретичних та практичних сесіях впродовж трьох місяців в офлайн та онлайн-форматах.

She Media School працює в Україні з 2022 року за ініціативи ООН Жінки в Україні й медіаконсалтингової компанії Jnomics Media та за сприяння Офісу Віцепрем’єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. За три роки випускницями школи стали понад 100 жінок, які обіймали управлінські посади в організаціях громадського сектору.

She Media School налічує понад 20 практикуючих лекторів/-ок і тренерів/-ок з експертизою в менеджменті кадрів, управлінні фінансами, медіа, піарі, публічних і кризових комунікаціях, маркетингу, брендингу та інших сферах, необхідних лідерам/-кам для всебічної та якісної розбудови організацій.

Навчальна програма містить лекції, воркшопи, кейс-стаді, живу роботу з тренерами/-ками, та розподілена на 5 тематичних блоків: лідерство, управління фінансами та генерування доходів, маркетинг організацій, зовнішні комунікації та робота зі ЗМІ, персональні публічні комунікації.

«Дані Інституту масової інформації свідчать, що представництво жінок у медіа в Україні зростало до 2022 року, причому репрезентували жінок у ЗМІ частіше і позитивніше. Проте, з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну ми спостерігаємо регрес. She Media School було запущено у 2022 році для утримання жінок у полі зору ЗМІ в позитивному світлі. Медіашкола створила групу жінок-активісток, які впевнено взаємодіють з медіа. Ми раді продовжити цю ініціативу у 2025 році та запрошуємо нових учасниць реєструватися. Ми в ООН Жінки сподіваємося, що She Media School допоможе покращити навички, знання, досвід і контакти для ефективної комунікації своєї роботи, результатів і пріоритетів в українському медіапросторі», – наголосила Джулія Бруссард, заступниця представниці ООН Жінки в Україні.

Офіційний початок навчання — 14 квітня 2025 року.

Впродовж усієї програми в учасниць буде змога за підтримки контент-менторів/-ок створити й опублікувати власні матеріали для розбудови особистого чи організаційного бренду, а також протестувати свої управлінські навички у спеціально розробленій діджитал-симулятивній грі. Останній блок навчальної програми з розвитку навичок публічної комунікації відбудеться офлайн у Києві та завершиться урочистим випускним.

«Ми раді продовжувати роботу She Media School і створювати ще більше можливостей для жінок в Україні. З кожним роком наша спільнота зростає, об’єднуючи професійних, амбітних та натхненних учасниць, і ми раді бачити все більше охочих долучатися до нашої програми, що може пишатися професійними тренерами і тренерками та прикладними матеріалами. Багато процесів, які ми хочемо змінити у нашому суспільстві, мають починатися з міцного базису — освіти. І ми з ентузіазмом та хвилюванням беремося за цей виклик разом з нашими партнерами», — зазначає Марія Леонова, засновниця проєкту та Associated Partner у Jnomics Media.

Для кого ця медіашкола

Для активісток і представниць громадських організацій, зареєстрованих в Україні, які обіймають керівні посади й бажають покращити свої управлінські й комунікаційні навички, а також посилити видимість роботи своїх організацій у ЗМІ.

Для молодих активісток і представниць молодіжних організацій, які обіймають керівні посади та мають намір активно долучатися до комунікаційної діяльності та підвищити обізнаність суспільства щодо тем гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок.

Для спеціалісток з комунікацій на керівних посадах, які працюють з жіночими громадськими організаціями та зацікавлені посилити їхню комунікаційну спроможність.

Як зареєструватися

Учасниць програми буде відібрано за результатами анкетування. Для цього потрібно подати заявку за посиланням до 25 березня 2025 року. Результати відбору відібраним учасницям повідомлять до 1 квітня 2025 року. До відбору будуть долучені представники/-ці ООН Жінки та Jnomics.

За додатковою інформацією можна звертатися до менеджерки проєкту Анастасії Шевченко: ashevchenko@jnomics.media

Слідкуйте за оновленнями She Media School на Facebook та Instagram сторінках проєкту:

https://www.facebook.com/shemediaschool

https://www.instagram.com/she_media_school/?locale=sl

Публікацію підготовлено She Media School, ініціативою, що реалізується громадською організацією «ДІІ-Україна» в межах проєктів ООН Жінки «Посилення жіночого лідерства для стійких і мирних суспільств», що фінансується урядом Данії, та «Трансформаційні підходи для досягнення гендерної рівності в Україні», що фінансується урядом Швеції та втілюється у співпраці з Офісом Віцепрем’єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Фінансову підтримку ініціативі She Media School також надає Жіночий фонд миру та гуманітарної допомоги ООН (WPHF).

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Фото: She Media School

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