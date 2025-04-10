Майстриня з Чопа Лілія Островська у складі національної збірної представляє Україну на Чемпіонаті ОМС Європи з перукарського мистецтва, макіяжу та нігтьової естетики.

Як розповіла у коментарі Varosh сертифікована суддя, одна із тренерок в СПУ Анна Остапюк, загалом до національної збірної увійшло 17 майстрів індустрії, з них 13 – перукарі, троє візажистів та 1 майстер з нігтьової естетики.

Цього року на чемпіонаті Європи ОМС українська команда змагатиметься з представниками з 50 країн.

«ОМС – це всесвітня організація перукарів з довгою і багатою історією, вона діє з 1946 року. Участь у чемпіонатах Європи та світу від цієї організації – велика відповідальність і престиж, адже незалежно від результатів, учасники – чи стали вони призерами, чи ні – здобувають статус майстрів міжнародного рівня», – розповіла Анна Остапюк.

Українська команда бере участь у таких чемпіонатах з 1998 року. Майстрів на змагання готує організація СПУ – Спілка професіоналів України в індустрії краси. Торік українська команда посіла на чемпіонаті 5 командне місце.

На Чемпіонаті Європи – учасниця з Закарпаття

Цього року свою роботу на Чемпіонаті Європи у складі національної збірної представляє також закарпатка Лілія Островська. За словами Анни Остапюк, раніше на змаганнях такого рівня були представники з області, однак вперше Закарпаття представлене в жіночій секції з перукарства поруч із майстрами з усієї України.

До того, як потрапити у збірну, Лілія впродовж кількох років брала участь у регіональних та всеукраїнських змаганнях, де здобула понад 20 медалей.

«Постійно навчаючись у професії, я одного разу потрапила на курс до Анни Остапюк. Потім вона готувала мене до мого першого чемпіонату в Україні, і тоді моя робота зайняла друге місце. Тепер вона ж тренувала мене і ще двох учасниць вже до Чемпіонату Європи», – розповіла Лілія Островська.

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Для участі у змаганнях майстриня готувала зачіску на довгому волоссі у романтичному стилі. Каже: для того, аби довести її до ідеалу, відпрацьовувала зачіску впродовж місяця, бувало, що й по 12 годин поспіль. В процесі підготовки кілька разів їздила до тренерки у Львів, де й проживає та працює Анна.

Переможні роботи Лілії Островської

Чемпіонат Європи ОМС проводиться онлайн, учасники надсилають світлини своїх готових робіт на розгляд журі дистанційно. Подаватися на участь можуть лише ті майстри, які вже брали участь і здобували призові місця на чемпіонатах України.

Приймання робіт триває до 10 квітня включно. Утім результати стануть відомі лише за кілька місяців: переможців оголосять у вересні в Парижі, під час Чемпіонату світу ОМС.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото Лілії Островської

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