Закарпатець Павло Прижегодський написав на фронті пісню “Моя перемога”

Мукачівець Павло “Гітарист” Прижегодський написав і записав на фронті дебютну пісню “Моя перемога”. До повномасштабного вторгнення був громадським діячем, працював у ГО “Будуємо Україну Разом”, був координатором Закарпатського осередку, і більшу частину життя займався музикою.

У квітні 2022 мобілізувався до ЗСУ, зараз він аеророзвідник у 68-ій бригаді імені Олекси Довбуша. Одразу як зібрав все необхідне екіпірування, попросив волонтерів привезти зі Львова його гітару, почав грати та співати на фронті, тож побратими дали позивний “Гітарист”.

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— Наприкінці літа в бригаді сталась велика трагедія, — йдеться у пресрелізі до пісні. — Посеред ночі ворожа ракета влучила у підвал, де знаходився штаб звʼязківців. На той момент багато хлопців було на місці. В результаті удару загинуло 13 людей. Павло з побратимом повинні були рано-вранці заїхати до хлопців у справах, по дорозі на позицію і коли підʼїхали до будівлі — побачили вже лише руїни, у яких тривали пошукові роботи. Вони вирушили далі. Частина села знаходиться у долині й у вікно було видно, як дим від нічної пожежі простягався нею, тому Гітарист почав записувати “Дим від пожежі влягає долиною, сипляться межі, що звуть Україною”.

За кілька тижнів хлопець дописав ще куплет, зіграв її в імпровізації один раз, записав її голосом. Основні частини пісні записані на фронті, потім їх передали в Київ, де їх аранжував Дмитро Нужний. Гітарне соло у пісні виконав запрошений музикант Стас Семілєтов (гітарист гурту “Mad Heads” та “Мандри”).

Цю пісню Павло присвятив своїм друзям, які загинули влітку 2022 року за різних обставин та на різних ділянках фронту — Миколі Дитко та Назару Гладкому.

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— На ліричне відео до пісні надихнули дитячі малюнки, які вони отримують з волонтерською допомогою — це війна очима дітей. Спочатку — страх та горе, необхідність покидати свою домівку, всі навколо стають солдатами, зруйновані будинки, потяг. Це все, що, на жаль, пережила велика кількість українських дітей. Друга частина про наше єднання: спортзал у школі перетворюється на волонтерський центр, діти разом з дорослими збирають донати, солдати захищають тих, хто в тилу. А фінальна, третя частина – це мрія кожної дитини в Україні, щоб настав той день, коли в спортзалі знову можна буде гратися, коли можна буде повернутися до відбудованого дому, і найголовніше — коли повернеться тато чи мама, коли настане Перемога.



Пісня доступна на різних музичних додатках.

Слова та музика — Павло Прижегодський

Саунд продюсер, аранжування, зведення — Дмитро Нужний

Guest guitar solo (гітарне соло), бас, мастеринг — Стас «Red» Семілєтов

Артдиректор — Дарʼя Єгорова

Художник аніматор — Рина Борсук

PR — Яна Ходачук

Varosh

Фото надіслані Павлом Прижегодським

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