Закарпатець Марк Мельниченко запрошує військових на відпочинок в екохатинці

Вільний фермер та волонтер, засновник проєкту «Моя українська мрія» Марк Мельниченко запустив соціальну ініціативу, покликану підтримати військових, які комісувались, відновлюються після поранення або перебувають у відпустці.

«Це альтернативний варіант тому, коли люди знімають хатинки за містом чи на екокурортах. Може бути цікавим для тих, хто мріє про власну хатинку за містом чи на хуторі, хто хотів би переїхати у село чи ностальгує за власним дитинством у селі», – розповів у коментарі Varosh Марк Мельниченко.

Вже кілька років поспіль він втілює свою мрію – зводить глиняну екохатину неподалік Ужгорода та опікується власноруч висадженим садом. Час до часу в хатинці Марк приймає гостей, в тому числі й з-за кордону: так вони мають змогу не лише долучитися до облаштування хатинки, але й відкривають для себе Закарпаття й українське розмаїття.

Крім того, завдяки своєму блогу чоловік активно залучає кошти для закупівлі авто волонтерською командою Андрія Любки.

Нещодавно ж Марк Мельниченко оголосив про старт ще однієї волонтерської ініціативи, покликаної допомогти військовослужбовцям, які захищають Україну. Чоловік запрошує вояків, які відновлюються від поранень, перебувають у відпустці або після реабілітації погостювати кілька днів в екохатинці.

За бажанням, каже, гості можуть долучатися до робіт, які Марк проводить у саду, ходити в гори чи чани, прогулятися берегом Ужа чи навідатися у Невицький замок. Або просто посидіти біля багаття чи почитати книгу у гамаку.

«Люди можуть приїхати пожити зі мною у хатинці, змінити «картинку» і рід своєї діяльності. Загалом це може бути як «спокійний» відпочинок, так і поєднаний з працетерапією. Залежно від сезону, гості можуть долучитися до робіт у саду: це обрізка саду й догляд за ним, збір врожаю, а також роботи з глиняного будівництва. Якщо гість захоче побути наодинці, я йду робити свої справи – а він відпочиває», – розповів Марк Мельниченко.

Першим випробував запропоновану можливість відпочинку в екохатинці військовослужбовець Андрій Герасимчук, який нині відновлюється після поранення.

Андрій Герасимчук

Зараз, у холодний період, оптимальна кількість гостей, яку може прийняти одночасно в хатинці Марк Мельниченко – троє людей. Чоловік забезпечує поселення і проживання, страви готує самостійно. У перспективі, якщо ініціатива матиме попит, Марк розглядає можливість запуску кампанії зі збору коштів, аби покривати витрати воякам на дорогу й харчування. Адже наразі про це гості дбають самостійно.

Для того, аби домовитися про можливість відпочинку в екохатинці, необхідно написати автору ідеї в особисті на його сторінках у Фейсбук або Інстаграм.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Фейсбук-сторінка Марка Мельниченка

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