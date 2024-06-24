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Закарпатця Івана Довганича призначили послом України в Іраку

24 Червня 2024 577

Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Ірак президент України Володимир Зеленський призначив закарпатця Івана Довганича. Указ про призначення він підписав у п’ятницю, 21 червня.

Іван Довганич, уродженець села В.Копаня — український дипломат з багатим досвідом на міжнародній арені. Навчався, як пише Вікіпедія, на історичному факультеті Київського педагогічного інституту ім. О. М. Горького (нині національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова) та в Національній академії державного управління при Президентові України. Раніше він обіймав посаду Тимчасового повіреного у справах України в Іраку, був послом України у В’єтнамі та виконував обов’язки представника України в Королівстві Камбоджа за сумісництвом.

Окрім ого, Іван Довганич є автором серії книг з історії України, яку підписав псевдонімом Дід Свирид — «Історія України від діда Свирида».

Зоряна Попович, Varosh,

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