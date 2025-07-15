Організатори проєкту “Країна інженерів” запрошують закарпатців, які захоплюються інженерними проєктами та технологіями на подію.

2 серпня в Ужгороді відбудеться ряд майстеркласів у галузі, яка зосереджується на розробці та впровадженні передових технологій у військовій сфері. До участі запрошують перш за все інженерів-ентузіастів, студентів технічних спеціальностей, науковців, виробничників, стартаперів і розробників, які мають miltech ідеї.

“Після повномасштабного вторгнення українська оборонна промисловість суттєво зросла і зараз їй критично бракує фахівців, свіжих ідей та технологічних рішень, — кажуть організатори з Lobby X. — Саме тому ми організовуємо національну серію подій, щоб находити таланти, підсилювати галузь новими людьми та командами та створювати практичні miltech-рішення разом“.

Це подія для тих, хто вже має проєкт або ідею й хоче отримати експертну чи виробничу підтримку та/або фінансування до $100 000 на реалізацію розробки. Водночас організатори відкриті до аматорів, ентузіастів, студентів, науковців та інженерів як з досвідом в miltech, так і без нього. “Якщо ви не маєте власних miltech проєктів – ми покажемо, які можливості є в галузі, поділимося реальними кейсами й дамо точку входу“, — йдеться на сайті “Країни інженерів”.

Мова йде перш за все про практиків які вже щось зробили і потребують підтримки. Організатори найбільш раді будуть бачити проєкти в напрямках автономізації, мехатроніки, зв’язку, енергетики та авіаконструювання.

Усі деталі з події та реєстрація — за посиланням.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото: “Країна інженерів”

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