Закарпатців запрошують взяти участь у благодійному забігу “Миколайчиків”

У неділю, 19 грудня, о 14:00, на площі Театральній відбудеться благодійний забіг до Дня святого Миколая “Пробіжи – Допоможи”, який організовує Ужгородський Біговий Клуб “U-Run”.

Дистанція: 2 та 6 км. Вартість стартового пакету – 200грн. В стартовий пакет входить: номер, медаль, магніт.

Уляна Кононенко, співорганізаторка змагань: “У першому забігу “Пробіжи – допоможи” у 2016 році, взяло участь до 50 учасників. Тоді бігове життя в Ужгороді тільки прокидалось, а Uzhhorod Running Club тільки розпочинав свою діяльність. Минулого року участь взяло близько 200 учасників, зібрали та передали на лікування Насті Кузьо більше 24000 грн.”.

Цього року організатори очікують, що вдасться долучити ще більше учасників та зібрати ще більше коштів для Кіри Зайцевої.

“Щодо суми, ніколи не ставимо якісь цілі. Разом з інформацією про забіг, ми поширюємо і посилання на сторінку дівчини, сподіваючись, що навіть ті, хто не будуть брати участь долучилися до збору коштів.

Щоб мотивувати учасників долучитись до події, ми будемо нагороджувати кожного учасника медаллю фінішера у вигляді миколайчика”, – каже Уляна.

Учасники бігового клубу кажуть, що із захопленням підходять до організації будь-якої бігової події. Звісно, що робити це з благодійною метою, завжди більш відповідально. За цей час волонтерам вдалось долучитись до кількох благодійних проектів.

“Моя мама почала бігати у 58. Все почалось з участі у “Пробіжи – допоможи”. Минулого року року їй виповнилось 60, а цього року вона пробігла свій перший півмарафон. Мій племінник, якому 6 років вже чотири роки не пропускає “Пробіжи-допоможи” та всі інші забіги в Ужгороді. Цього року особисто телефонував, щоб впевнитись, що я його зареєструвала”, – каже Уляна.

Мета організаторів – популяризувати біг, а разом з тим і допомогти. Уляна: “Як каже Юля Гудзь: “Всім біг!”. І, думаю, це наш головний месседж. Хочемо, щоб бігли усі!”.

Зареєструватися на забіг можна за посиланням.

Олеся Смирнова, Varosh