Захворюваність на ГРВІ на Закарпатті за тиждень знизилася на 20,8%

Впродовж останнього тижня, з 10 до 16 березня, у медзаклади області зі скаргами на гострі респіраторні вірусні захворювання звернулося 5 298 людей.

З них 2 748 – діти та 2 550 – дорослі пацієнти, повідомляють у Закарпатському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Як ідеться в повідомленні, у порівнянні з минулим тижнем кількість звернень зменшилась на 20,8%.

Найвищі показники захворюваності фіксуються в Ужгородському, Берегівському та Тячівському районах.

Крім того, серед пацієнтів із ГРВІ підтверджено 8 випадків захворювання на COVID-19, серед них 1 дитина та 7 дорослих. Усі хворі із коронавірусом потребували госпіталізації.

Кількість хворих на COVID-19 у порівнянні з минулим тижнем зменшилася на 11,1%: минулого тижня було зареєстровано 9 таких випадків.

Загалом з усієї кількості хворих на гострі респіраторно-вірусні інфекції було госпіталізовано 164 пацієнти.

Найбільше звернень з приводу ГРВІ зареєстровано серед дітей віком 0-4 років (44 із 164) та у віковій групі 30-64 роки (52 із 164).

Як відомо, з кінця січня-на початку лютого на Закарпатті почала зростати захворюваність на ГРВІ. У зв’язку зі зростанням захворюваності та з метою подальшого її поширення в окремих громадах області школи почали переходити на дистанційне навчання.

Зрештою, 24 лютого регіональна комісія з питань ТЕБ та НС ухвалила рішення про переведення всіх шкіл області на “дистанційку” до 7 березня включно.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: DiaСервіс

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