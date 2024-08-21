Захворюваність на COVID-19 зросла на Закарпатті. З чим це пов’язано і яка ситуація нині

За останній тиждень у Закарпатській області зареєстровано 278 випадків COVID-19.

Станом на 20 серпня в інфекційних відділеннях медичних закладів області перебувало 100 хворих на ковід пацієнтів, із них 11 – діти, розповіла у коментарі Varosh головна епідеміологиня області Вікторія Тимчик.

З початку року в області є 5 зареєстрованих летальних випадків внаслідок коронавірусної інфекції. Усі вони припали на епідемічний сезон захворюваності на грип та ГРВІ. Від початку «літнього» сплеску захворюваності на COVID-19 від середини липня і станом на сьогодні зареєстрованих летальних випадків в області не було.

За словами Вікторії Тимчик, збільшення кількості випадків COVID-19 реєструється загалом по всій Україні, тож ситуація в області не є особливою.

«Це може бути пов’язане з мутацією вірусу і його циркуляцією в Україні: в окремих регіонах вже є підтверджені випадки підвиду Омікрону – це так званий Flirt. Однією з особливостей цієї мутації є те, що Flirt швидше передається від людини до людини, тому, ймовірно, як наслідок ми маємо зараз сплеск кількості захворілих на COVID-19», – пояснила Вікторія Тимчик.

Разом із тим, на Закарпатті наразі немає підтверджених випадків підвиду Flirt, але фіксували його у сусідній Івано-Франківській області.

Найпершим профілактичним заходом від коронавірусу й надалі залишається вакцинація. Нині на Закарпатті наявні залишки вакцин в окремих пунктах щеплення й очікується нова поставка близько ще 100 доз вакцини Pfizer, включно із дитячою. Вакцинація від COVID-19 є безплатною і рекомендованою за станом здоров’я або за бажанням пацієнта.

Найперше вакцинація показана пацієнтам або людям, які мають супутні патології: проблеми системи обміну речовин, цукровий діабет, захворювання серцево-судинної чи дихальної системи.

Заходи профілактики інфікування на COVID-19 залишаються актуальними й надалі: окрім вакцинації, це також уникнення великих скупчень людей, дотримання гігієни рук і вчасне звернення до лікаря за перших симптомів ймовірного захворювання. Адже діагностувати коронавірус можна виключно шляхом тестування, наголосила Вікторія Тимчик.

Підтримай роботу незалежного медіа на Закарпатті — долучайся до спільноти Varosh.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Титульне фото: nationalhealthexecutive.com

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.