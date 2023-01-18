Загроза підтоплень та зсувів: на Закарпатті оголосили штормове попередження

Впродовж доби 18 січня на більшій частині території Закарпаття очікуються значні, місцями сильні дощі, на високогір’ї з мокрим снігом. Про це повідомили на сторінці обласного центру гідрометеорології. Синоптики попереджають про можливі підтоплення, зсуви та селі в області.

“Станом на ранок 18 січня у верхів’ях річок спостерігають зростання на 0,3 – 1,0 м, що не несе негативних наслідків, — написав перший заступник голови ОВА Мирослав Білецький. — Однак у нижніх течіях річок Тересва, Ріка, Латориця, Стара та Уж рівень води зріс на 1 – 1,5 м, на р. Боржаві у межах с. Верхні Ремети – на 1,2 – 1,7 м. Є загроза підтоплення сільгоспугідь сіл Заріччя, Сільце, Кам’янське, Великі Ком’яти, Боржавське, Луково, Білки, Хмільник, Пушкіно, Оросієво, Квасово, а також ділянки автомобільної дороги О 070305 Великі Ком’яти – Вилок між селами Великі Ком’яти та Шаланки”.

Рятувальники спільно з Закарпатським центром з гідрометеорології контролюють ситуацію.

Varosh

Фото: Укрінформ

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