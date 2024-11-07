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Загоряння сталося в ТЦ “Корона” в Ужгороді. Загорівся електрощиток

7 Листопада 2024 259

В нещодавно відкритому ТЦ “Корона”, що на площі Театральній, сталося загоряння. Дим огорнув центральну частину міста. Причиною стало загоряння електропроводки в наразі не експлуатованій частині комплексу, — повідомили Varosh в адміністрації комплексу.

— Стався технічний збій у роботі системи електропостачання, а як результат: задимлення електричної щитової. Ми викликали відповідну службу. Ніхто не постраждав, — повідомили в ТЦ.

Нагадаємо,  ТРЦ “Корона” частково запрацював 1 листопада, тут відкрився ресторан швидкого харчування KFC.

Зоряна Попович, Varosh

Фото: сторінка ТЦ в Інстаграм

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# новини Varosh # пожежа # ТРЦ "Корона"

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