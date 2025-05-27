Загальнонаціональну хвилину мовчання запровадили у Рахівській громаді

Згідно з документом, на території Рахівської громади щоденно о 9:00 проводитиметься ранковий церемоніал – загальнонаціональна хвилина мовчання за українцями, які загинули внаслідок російської військової агресії проти України.

26 травня розпорядження «Про забезпечення проведення загальнонаціональної хвилини мовчання на території Рахівської територіальної громади» підписав виконувач обов’язки міського голови, секретар ради та виконкому Євген Молнар, повідомляє Рахівська міська рада.

Керівників усіх установ, підприємств та організацій закликають дотримуватися загальнонаціональної хвилини мовчання, дотримуючись тиші та зупиняючи по можливості рух транспорту та виробничі процеси.

Релігійні громади, що діють у Рахівській громаді, просять започаткувати щоденне биття у дзвони під час хвилини мовчання. А під час проведення літургій – вшановувати пам’ять воїнів, полеглих під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули внаслідок війни росії проти України.

Як повідомляв Varosh, першим закарпатським містом, яке впровадило обов’язкову хвилину мовчання відповідним рішенням, стало Мукачево.

У березні цього року рішення про запровадження хвилини мовчання в обласному центрі Закарпаття схвалив виконком Ужгородської міської ради. Рішення мало рекомендаційний характер.

Як засвідчило раніше дослідження, проведене студентами УАЛ в Ужгороді, лише 58% працівників кав’ярень у місті дотримуються всеукраїнської хвилини мовчання.

Відтак ужгородці зареєстрували петицію до міськради, в якій просять запровадити в місті обов’язкову щоденну хвилину мовчання.

Також в Ужгороді небайдужі містяни двічі на тиждень проводять акцію, покликану нагадати громадськості про хвилину мовчання та закликати не ігнорувати її.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото Анни Семенюк

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