В Ужгороді розпочався судовий процес за колективним позовом мешканців будинків по вул. Митній та Гойди. Люди відстоюють законне право на прибудинкову територію, яку з грудня минулого року забудовник по сусідству намагається використати як проїзд до підземного паркінгу власної будівлі комерційного призначення.

13 грудня 2024 року ужгородці, що мешкають у спільному дворі по вул. Митній та Гойди, самотужки зупиняли важку техніку, яка намагалася заїхати до здійснюваного поруч будівництва по пішохідній та зеленій зоні прибудинкової території.

Спроба заїзду супроводжувалася знесенням паркану та знищенням клумб, відтак мешканці викликали на місце події представників управління контролю за благоустроєм та дотриманням правил дорожнього руху аби з’ясувати, чи має забудовник належним чином оформлені документи для проведення такого роду робіт, розповіла для Varosh представниця ініціативної групи Мар’яна Дорожко.

Як з’ясувалося, жодних дозвільних документів на «облаштування» окремого заїзду до місця будівництва забудовник не мав.

А роботи, заявлені як «реконструкція магазину з розширенням», насправді є цілковито новим будівництвом триповерхового бізнес-центру висотою 13 метрів з підземним паркінгом та використанням прибудинкової території для безкоштовного заїзду до власної будівлі комерційного призначення.

Власне, для того, аби облаштувати додатковий зручний для себе проїзд, перед цим забудовник звернувся до Ужгородської міської ради та отримав дозвіл на відведення земельної ділянки з подальшим оформленням договору земельного сервітуту «з правом проїзду по наявному шляху», якого насправді не існує.

“Право проїзду по шляху”, якого насправді не існує

Дозвіл було надано попри те, що доступ до локації можливий трьома іншими альтернативними шляхами, адже об’єкт розташований на червоній лінії по вулиці Митній.

«До квітня 2024 року на земельній ділянці, де зараз ведеться будівництво, був одноповерховий будинок. Придбавши будівлю, нова власниця тоді ж у квітні стала ще і власницею суміжної земельної ділянки та розпочала процедуру оформлення договору сервітуту. Від червня договір не оформлявся належним чином. А заявлена документально «реконструкція магазину під торгово-офісну будівлю» перетворилася на повноцінне нове будівництво: старий будинок був знесений, а відтак забудовник вдався до спроби ще й захопити сусідню прибудинкову територію, облаштувавши по ній заїзд», – розповіла Мар’яна Дорожко.

За її словами, земельну ділянку, що безпосередньо примикає до будинку по вулиці Гойди, забудовнику передали у тимчасове користування на умовах сервітуту з правом проходу та проїзду. Ще на етапі погодження земельною комісією землевпорядної документації територія була вказана як “міжквартальний проїзд”. Це, зокрема, передбачає, що до земельної ділянки має вже пролягати наявний шлях, яким і повинен користуватися землекористувач.

Однак в реальності на місці «міжквартального проїзду» – пішохідна стежка повз будинок та зелена зона.

«Очевидно, забудовник вирішив, що може самостійно собі прокласти дорогу до забудови, аби збільшити вартість комерційного об’єкта, облаштувавши заїзд до підземного паркінгу за рахунок прибудинкової території. Це попри те, що дістатися до об’єкта можна кількома іншими прилеглими шляхами. Тож коли підрядники почали зрізати дерева, зносити гаражі, мешканці прилеглих будинків викликали муніципалів», – розповідає Мар’яна Дорожко.

Утім, каже мешканка, здивування викликає те, в який спосіб сертифікованим інженером-землевпорядником була оформлена документація та чому у відповідальних за її погодження представників владних структур не виникло жодних запитань.

Справа у суді

За словами Мар’яни Дорожко, аби з’ясувати всі ці моменти й убезпечити себе від подальших спроб самовільного облаштування заїзду мешканці прилеглих будинків звернулися до органів прокуратури.

Також вирішили звернутися й до Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України з тим, аби провести позаплановий захід контролю на об’єкті.

Утім у перевірці мешканцям відмовили, каже Мар’яна Дорожко: «Як підставу вказали, що подані нами документи не містили матеріалів, що свідчили б про наявну загрозу, яка негативно впливає на права, законні інтереси, життя та здоров’я людини».

Відтак ініціативна група мешканців, щоб відстояти своє право на прибудинкову територію, звернулася до суду. Підготовче засідання у справі днями відбулося в Ужгородському міськрайонному суді. Наступне підготовче засідання суд призначив на 12 травня.

Аби з’ясувати, на якому етапі перебуває досудове розслідування, Varosh спрямував відповідний запит до Закарпатської обласної прокуратури. Також запит на доступ до публічної інформації спрямували на адресу Ужгородської міської ради.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото надані мешканцями ініціативної групи

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