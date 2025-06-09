Забудова поля на околиці Ужгорода: чи можливий компроміс між мешканцями та забудовником?

В Ужгороді, між вулицями Капушанська, Чорновола, Тлехаса та Легоцького, посеред чималої незабудованої ділянки, де роками гуляли дітлахи та відпочивали дорослі навколишніх 9-поверхівок, почалося будівництво. ЖК GARDEN CITY почав будівництво житлового комплексу. Побачивши на ділянці будівельну техніку, обурені мешканці довколишніх будинків вийшли до забудовника з протестом.

Від “Льодової арени” до житлового комплесу

У 2000-х роках на одній з цих ділянок ( всього їх було 7, на двох пізніше збудували житлові комплекси інші забудовники) в рамках державної цільової програми підтримки зимових видів спорту ( приватно-державне партнерство) власниками планувалося будівництво приватного спортивно – розважального комплексу- “Льодової Арени” , де ужгородці зможуть кататись на ковзанах та грати в хокей та займатись іншими видами спорту та активного відпочинку. Втім власники тієї земельної ділянки не отримали державної підтримки на будівництво і відмовились від цього проекту — розповів Varosh Владислав Опіярі, директор ТОВ “Срібний лід”, яке будує житловий комплекс. Згодом почалась війна і ділянку продали.

— Більше року тому ми з бізнес-партнером придбали підприємство, у власності якого було дві земельні ділянки, — пояснив він. — Воно було зареєстроване давно, у 2010 році і для реалізації нашого майбутнього проекту нам було важливим правильне цільове призначення землі. Ми проаналізували містобудівну документацію, генплан міста, де ще у 2004 році вся ця територія була позначена як територія багатоквартирної житлової забудови, і прийшли до висновку, що все відповідає нашим потребам. Жодної згадки про “Льодову арену» в генплані міста не було.

Громадські слухання по проєкту генплану Ужгорода: що вирішили мешканці та що каже влада

Товариство звернулося за містобудівними умовами, розробили проєктну документацію згідно з усіма будівельними нормами і правилами, пройшли експертизу, отримали дозвіл на початок будівельних робіт і розпочали будівництво.

“На спортивні майданчики ми були згодні”, — кажуть мешканці мікрорайону

— У нас тут, мабуть, 30 тисяч населення, у навколишніх багатоповерхівках, і це єдина зелена зона, яка залишилась на такий багатонаселений район міста, — розповіла в коментарі Varosh одна з мешканок, Оксана. — На цьому полі діти грають у футбол, люди вигулюють собак, і цей клаптик завжди був у цих жителів. Тепер його забудують і де люди відпочиватимуть?

Жінка каже: коли заговорили у 2010 році про побудову спортивного комплексу, вони зраділи: діти матимуть, де відпочивати і розвиватися. Це підтримали на громадських слуханнях, і ні в кого з мешканців району не виникало питання, що хтось візьметься будувати там ще один житловий комплекс.

— Всі кажуть: “Де ви були раніше?”, так нікому в голову не прийшло, що буде щось інше. Діти там гралися, там є поле, і навіть зараз, коли ми прочитали у фейсбуці емоційний пост одного з мешканців нашого району, бо забудовник почав підвозити кран у ці вихідні. Ми вийшли на поле, тому що це для всіх нас біда!

Тепер люди не розуміють, яким чином земля, яка була виділена на громадську забудову перейшли у приватну власність? Такій зміні мали би передувати громадські обговорення, оскільки мова йде про великий район.

Будівництво триватиме близько 5 років

Владислав Опіярі розповів Varosh: на зустрічі з мешканцями пояснили, що всі дозвільні документи наявні і відповідають вимогам закону, а вся інформація про запланований об’єкт будівництва знаходиться в публічному доступі.

— Якщо ми щось порушили, тоді ми готові це визнати. Якщо ж ми нічого не порушили, то бажання або небажання окремих осіб не є, скажімо так, причиною, щоб зупинити роботи чи втручатися у законну господарську діяльність підприємства. Територію ми не загороджували аж дотепер, коли почалися земельні роботи. І то загородили не всю площу, а тільки ту частину, на якій почали будівництво. Рештою території люди можуть користуватися і тепер, — каже він.

Щось істотно змінити в проєкті, як цього просять мешканці, не можуть, тому що проєктна документація розроблялася довгий період часу і коштувала немалих коштів та розроблена з дотриманням всіх норм, що підтверджує експертиза проєкту. Однак підприємство готове іти на деякі компроміси – наприклад, узгоджувати час проведення робіт, щоб не заважати мешканцям у вихідні/святкові дні тощо.

— Ми можемо також вести мову про те, щоб ми зробили благоустрій прилеглих територій поза зонами нашої земельної ділянки, тобто облагородити сусіднім мешканцям їхні прилеглі території, щоб вони якось теж гарно виглядали, бо ми будуємо гарний об’єкт, — каже Владислав Опіярі. — І він справді стане прикрасою тієї частини міста. Якщо вони готові говорити про ці компроміси, я їм запропонував зібрати голів ОСББ або закликати власних представників на спільну зустріч, ми підемо до проєктантів, сядемо і якісь точки дотику будемо шукати, щоб вся ця територія виглядала звідусіль так само гарно, і це стало покращенням життєвого простору мешканців всього району.

Мораторій на детальні плани територій просять ввести депутати Ужгородської міськради

Наразі будівництво триває, а мешканці навколишніх будинків звертаються до депутатів міської ради, аби зрозуміти, як стала можливою і в який момент така переміна призначення тієї земельної ділянки — від громадської забудови до приватної власності — без проведення громадських слухань. Водночас підготували петицію про заборону будівництва поля та передачу цієї ділянки в право власності громади.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото зі сторінки у фейсбук-групі “УЖГОРОД” та надані Владиславом Опіярі

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