У четвер, 31 жовтня в Закарпатському окружному адміністративному суді відбудеться друге засідання у справі по будівництву 30 вітряків на полонині Руна.

Засідання відбудеться у справі № 260/5885/24 за позовом Міжнародної благодійної організації “Екологія-Право-Людина” (ЕПЛ) до Тур’є-Реметівської сільської ради Ужгородського району щодо визнання протиправним та скасування рішення Тур’є-Реметівської сільської ради № 1242 від 23 травня 2024 року “Про затвердження детального плану території ур. “Полонина Руна”.

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“Настав час проявити свою активну громадську позицію і прийти в суд вільними слухачами або долучитися третіми особами і своєю присутністю показати суду, що за долю полонини переживає Тур’є-Реметівська громада, захисники довкілля, громадські активісти, туристична спільнота, люди, що живуть на Закарпатті, мистецька спільнота, інтелігенція, лідери думок, журналісти, політики з честю та мораллю, військові – всі, хто не може змиритися з нищенням гір вітряками”, — йдеться на сторінці Save Пікуй.

Засідання відбудеться 31 жовтня у Закарпатському окружному адміністративному суді (м. Ужгород, пл. Б.Хмельницького, буд. 21), почнеться о 09:00. Охочих бути присутніми впускатимуть у зал, кажуть активісти.

Нагадаємо, на полонині Руній (Рівній), що в Закарпатській області, товариство «Вітряні парки України» хоче збудувати 30 вітроелектроустановок. “Мета розробки детального плану – визначення параметрів забудови та функціонального призначення території орієнтовною площею 18,0 га в межах Тур’є-Реметівської сільської територіальної громади поза межами населених пунктів, з метою будівництва та обслуговування вітрової електростанції“, – йдеться в оголошенні про початок розгляду проєкту державного планування «Детальний план території ур. «Полонина Руна»».

Зоряна Попович, Varosh,

Фото: Державна екологічна інспекція

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