Забудова по вулиці О. Духновича,13 в Ужгороді: чи збережуть історичну частину міста

В Ужгороді перед будинком в історичній частині міста почалося будівництво. Зараз, як кажуть власники будинків поруч, вони припинилися.

Вулиця Духновича — одна з уже небагатьох, яка ще тримає стиль старої забудови міста, майже всі будівлі на ній — історичні. Днями допис про будівництво в цій частині міста опублікувала журналістка та дослідниця історії Ужгорода Тетяна Літераті. Вона стверджує, що на цьому місці “нема ніяких приміщень цокольного типу, тобто будівництво починається з нуля”, а не реконструюється.

Якщо зведуть нову будівлю, вона повністю закриє віллу, і історичний ареал втратить свою самобутність.

– Вулиця О. Духновича до цього ще дивом трималася від сучасних добудов. Наразі там є лише одна радянська будівля (музичний коледж) – все інше є історичним, – каже Тетяна Літераті.

Ми намагалися розібратися, що не так з цією забудовою і як відбувається будівництво.

Як почалося будівництво біля вілли на Духновича?

Як вдалося дізнатися Varosh, у будинку, перед яким планується будівництво, є 3 квартири. Сусіди кажуть, що на першому поверсі мешкає жінка похилого віку, яка шукаючи кошти для лікування, свого часу продала ділянку перед віллою. Як розповіли Varosh мешканці однієї з двох інших квартир, помешкання вони придбали у 2020 році і на той момент ділянка вже була продана:

– Важливо розуміти, що мова йде про 0,0075 га, тобто на тій ділянці немає навіть однієї сотини землі і я не розумію, що там можна побудувати. Там навіть нема де розігнатися будівництву, – розповів у коменарі Varosh пан Леонід. – Цю неповну сотину продала жінка, яка мешкає в квартирі на першому поверсі, саме вона – найближче до паркану. Після неї ідуть частини наша і сусідів – упритул до будинку і ми згоди на будівництво не давали.

Чоловік розповів, що в кінці вересня написав заяву до міськради, де просив “скласти комісію для огляду земельної ділянки, на якій планується будівництво, реконструкція комерційного призначення та засвідчити факт відсутності будь-яких там існуючих господарських приміщень, цокольних поверхів тощо“. Окремо просив скласти комісію, щоб засвідчити аварійний стан підвалу, власне, в самому будинку на Духновича, 13.

– Ми отримали відповідь від архітектури, від міськвиконкому, що там ніби все гаразд, а стосовно прохання скласти комісію і прийти оглянути територію, було повне ігнорування, – каже він.

З його слів, забудовник подає проєкт як “реконструкцію господарських приміщень цокольного типу під житловий будинок з вбудованим приміщенням комерційного призначення”, але чоловік каже, що насправді там немає ніяких господарських приміщень цокольного характеру. На підтвердження своїх пан Леонід надіслав світлину, яку прислали йому сусіди. З його слів, будівництво зараз зупинилося.

– Ескалатор приїхав кілька разів, розрівняв територію і все, – додав він.

Що кажуть у міськраді

Головний архітектор міста Олег Боршовський стверджує, що на території таки є цокольні приміщення, які потребують реконструкції.

— Власник ділянки, який зараз воює на фронті, придбав цю землю близько 8 років тому і згодом збудував на ній цокольні та господарські приміщення, на які має всі необхідні документи. У середині 2024 року він звернувся до міської влади щодо реконструкції цокольних приміщень з будівництвом індивідуального житлового будинку.

Втім, один із сусідів, який нещодавно купив квартиру в будинку позаду ділянки та сусіди поруч виступили проти цієї забудови, тому зараз триває конфлікт між сусідами.

За словами Боршовського, проєкт уже розглядався на консультаційній раді в ОВА, там надали свої зауваження та пропозиції. Станом на зараз проект ще не затверджений.

— Зараз проєктант має подати нам ще раз на розгляд проєктну документацію. Можливо, розгляд буде призупинено, бо там так і залишаться лише ті цокольні приміщення, що вже є по документах, – пояснив головний архітектор. — Остаточне рішення щодо долі будівництва має бути прийнято після повторного розгляду проєктної документації на консультативній раді міста.

Зоряна Попович, Varosh

Фото: зі сторінки Тетяни Літераті у фейсбуці

