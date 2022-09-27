“Забіг обізнаності про рак”. В Ужгороді відбувся благодійний забіг на підтримку фонду “Таблеточки”

24 вересня в Ужгороді в благодійному забігу об’єдналися співробітники компанії Jabil та Uzhgorod Running Club. Охочі бігли дистанції у 2 та 5 км, що пролягали до транспортного та підвісного мостів, далі через Боздоський парк до місця розвороту і повернення до місця старту/фінішу.

Головною місією забігу «Cancer Awareness Run» було привернення уваги спільноти до проблематики захворюваності на рак у всьому світі та Україні зокрема. Для проведення забігу був обраний саме вересень, адже це всесвітній місяць обізнаності про ракові захворювання. Важливим також був відкритий збір коштів для підопічних благодійного фонду “Таблеточки”.

Протягом забігу, який проходив під гаслом “Біжимо заради сміливих”, на набережній Незалежності був розміщений тематичний тент із банером, який закликав всіх приєднуватися до благодійності і спрямовував охочих на сайт «Таблеточки» для здійснення донатів.

Кожен з учасників мав можливість здійснити особистий благодійний внесок, і тим самим долучитись до нещодавньої донації компанії Jabil на суму 75 000 грн.

Varosh

Фото: Антона Алімова

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