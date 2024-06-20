Забіг на Лавандовій горі — Lavanda Run — пройде в Перечині

Четвертий щорічний Lavanda Run пройде сьогодні в Перечині, на фермерському господарстві “Лавандова гора”. В четвер, 20 червня, о 18-й годині стартує забіг довкола лавандової плантації площею в понад 10 га — на 2 км та 4 км, розповіла Varosh Уляна Кононенко, співзасновниця Ужгородського бігового клубу та організаторка низки бігових подій в Ужгороді.

— Проводиться Lavanda Run щорічно, в пік цвітіння лаванди, щоб враження від забігу в учасників були якнайприємніші — пояснив Varosh один з організаторів заходу, власник фермерського господарства “Лавандова гора” Юрій Качур. — Виручені з реєстрації кошти останні три роки пересилаємо на актуальні потреби ЗСУ. Обмежень для учасників немає. Бігти будуть 2 круги — це 4 кілометри, або 1 круг — 2 кілометри, відповідно.

Наразі зареєструвалося 80 учасників забігу, також буде можливість зареєструватися вже на місці. Уляна Кононенко сказала: очікують до 150 учасників.

Lavanda Run організована Ужгородським біговим клубом, ФГ “Лавандова гора” та Закарпатською Туристичною Організацією. Забіг проводять для популяризації цікавих локацій Закарпаття.

Lavanda Run – один з чотирьох забігів “Спортивної Ліги Плюща”: Sakura Run — відбувся 14 квітня; Lavanda Run — 20 червня; Wine Run — 24 серпня та Tea Run — 15 вересня. Учасники всіх чотирьох забігів “Ліги плюща” отримають ексклюзивну нагороду.

Нагадаємо, цього року цвітіння лаванди на фермі, через теплу весну почалося на раніше і фермерське господарство відкрилося для відвідувачів уже з 25 травня з квітучими трояндовими кущами, а згодом і лавандою. Тут працюють фотозони та крафтова крамниця.

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Зоряна Попович, Varosh,

Фото архівне, Lavanda Run-2023; Ужгородський біговий клуб

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