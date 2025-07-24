Забіг із чотирилапими, етнофестиваль, стендап: Афіша заходів в Ужгороді на 25-27 липня

Липень добігає кінця, і наразі попереду – останній яскравий липневий вікенд.

Якщо ви ще не встигли насолодитися ніжним цвітом лаванди, саме час спланувати поїздку на Лавандову гору – тут на відвідувачів чекатимуть до 27 липня.

А до 3 серпня включно поціновувачі мистецтва ще встигають оглянути виставку творів із колекції Сумського обласного художнього музею ім. Никанора Онацького, яка представлена у Закарпатському обласному музеї ім. Й. Бокшая.

Тим часом у прийдешні наступні три дні в Ужгороді – тематичні забіги, перший дводенний етнофестиваль «Цвіт папороті», стендап, мініфестиваль експериментального мистецтва і ще дещо інше цікаве.

А тепер – про все по черзі. І так: якщо раптом ми щось випустили з уваги, давайте знати – обов’язково додамо події до афіші!

25 липня (п’ятниця)

Благодійний забіг з чотирилапими напарниками «Uzhhorod Puppy Race»

Усіх охочих зі своїми улюбленцями запрошують приєднатись до заходу та подолати дистанцію на вибір:

400 м – для веселого темпу;

1 км – для справжнього виклику.

Захід благодійний. Із зібраних коштів будуть закуплені вольєри для безпритульних тварин для притулку «Барбос».

Умови участі в забігу з улюбленцями:

До участі допускаються собаки здорові, з дійсним ветпаспортом та щепленням від сказу. Повідець обов’язковий. Щодо намордника – за потреби, обов’язковим є тільки для бійцівських порід собак. Один учасник — одна собака. Власник має повністю контролювати свого улюбленця. Власник зобов’язується прибирати за собакою.

18:00-20:00 – реєстрація

20:00 – розминка

20:30 – старт.

Для кожного зареєстрованого учасника передбачено приємний подарунок від спонсора заходу – благодійної організації «Благодійний фонд «Юнайтед фор енімалс».

На найспритнішого чотирилапого чекає особливий подарунок від Закарпатського обласного осередку Кінологічної спілки України «Фортіс».

Посилання на реєстрацію. Також зареєструватися можна буде у день забігу безпосередньо на стартовій локації.

Час: реєстрація з 18:00.

Локація: пл. Поштова

Благодійний нічний забіг «Uzhhorod Night Run»

Учасникам пропонують подолати дистанції на вибір: 2 та 4 км.

Забіг благодійний. Усі кошти, зібрані під час забігу, будуть спрямовані на підтримку ЗСУ.

19:30 – початок реєстрації

21:30 – розминка

21:45 – старт.

Посилання на реєстрацію. Також зареєструватися можна буде у день забігу безпосередньо на стартовій локації.

26 липня (субота)

Етнофестиваль «Цвіт папороті». День перший: Звук Карпат. Сила традиції. Відлуння майбутнього

11:00 — Урочисте відкриття фестивалю під звук трембіти. Починається свято сакральним звуком Карпат — глибоким, сильним і живим. Саме з нього розпочинається наша історія.

11:30 — Українська руханка на сцені. М’який старт у день: тіло в русі, душа в гармонії.

12:00 — Лекція та дискусійна панель з фольклористкою Яриною Сізик. Йтиметься про цінність культури в часи змін, про символи, які ми носимо з собою, і про сміливість залишатися собою.

13:30 — Виступ Заслуженого академічного Закарпатського народного хору з майстер-класом. Жива музика, що проходить крізь покоління. Голоси, які торкаються серця.

15:00 — Презентація: нематеріальна культурна спадщина Закарпаття. Занурення у ремесла, обряди, історії, які варто берегти.

17:00 — Виступ Hudaki Village Band. Музика з гір, що запалює всередині вогонь. Танець, драйв і непідробна автентика.

18:30 — Благодійний аукціон. Шанс придбати унікальні лоти й тим самим допомогти війську: людям, які дали нам можливість провести цей фестиваль.

19:00 — Виступ гурту “ЩукаРиба” + танцювальний майстер-клас.

20:30 — Етно DJ-set. Карпатський вайб під електронний саунд. Магія вечора в новому звучанні.

Постійні локації на території фестивалю:

Ярмарок локальних ремесел

Фуд-корти автентичної закарпатської кухні та сучасних її варіацій

Майстер-класи: гончарство, лялька-мотанка, малювання та інші

Родинний простір для дітей і батьків

Insta-локації та виставка-інсталяція

Атмосфера спільноти, де хочеться залишитись довше

10 % з кожного квитка автоматично йде на дрони для ЗСУ.

Підліткова ігротека

Пориньте разом у фантастичні світи та відчуйте атмосферу стратегій настільних ігор.

Асортимент ігор досить великий: D&D, Мафія, Манчкін, Коса, Carcassonne та інші.

Безоплатно, за реєстрацією.

Час: 12:00-16:00

Локація: Артпростір «Станція Уж» (вул. Швабська, 9/2).

Відкритий кінопоказ, перегляд фільму “Недоторкані, 1+1”

Мільйонер, тіло якого паралізовано від шиї до кінчиків ніг, шукав собі не просто того хто буде йому допомагати з побутом а й справжнього друга. В один момент він його знайшов і ця людина змінила життя мільйонера як ніколи.

Це фільм про взаємодію цих людей, які нібито з різних світів, проте вони, як пазл, ідеально підходять один одному.

Безоплатно, за реєстрацією.

Час: 18:00.

Локація: Артпростір «Станція Уж» (вул. Швабська, 9/2).

Стендап “Молодь середнього віку”

Цей концерт не для всіх. Але якщо у вас колись був тамагочі, ви знаєте, як горить пух і що таке купувати more поштучно – тоді ми чекаємо на вас.

“Молодь середнього віку” – це стендап-рефлексія досвідчених (в усіх сенсах) коміків Вєсти Гунченко і Саші Київського. В програмі не лише ностальгія, але і роздуми та жарти про те, як людям нашого віку шукати своє місце в житті, що робити, коли почуваєшся молодою, а студенти в барі автоматично звертаються на “ви”? Як бути, коли ти повний сил, але твоя підшлункова з цим не згодна?

Що робити з гравітацією, вимогами суспільства і пошуком кохання під сорокет?

Сміятися! Бо ніщо не допомагає долати кризи краще за комедію. Особливо, приправлену дрібкою спогадів про тепле і хаотичне юнацтво, і трошки дитинство.

Квитки від 300 грн.

Час: 20:00.

Локація: паб «Белфаст» (вул. Волошина, 26).

27 липня (неділя)

Етнофестиваль «Цвіт папороті». День другий: Живе мистецтво. Сучасна традиція. Радість бути разом

11:30 — Театралізоване дійство-екскурсія. Прогулянка, що перетворюється на виставу. Історія оживає на твоїх очах.

13:00 — Гурт “Анця” на сцені. Запальна енергія, закарпатський гумор і душа пісні.

14:30 — Виступ гурту “Рокаш”. Музика, що лунає з гір, прямо в серце. Сплав фольку, року й любові до рідного.

17:00 — Мистецький перформанс Андріани Данилюк “ЕТНА”. Глибокий і жіночний перформанс — про внутрішню силу, природу і відродження.

18:00 — Степан Гіга. Легенда, що не потребує представлення. Співак, на піснях якого виросли покоління.

Постійні локації на території фестивалю:

Ярмарок локальних ремесел

Фуд-корти автентичної закарпатської кухні та сучасних її варіацій

Майстер-класи: гончарство, лялька-мотанка, малювання та інші

Родинний простір для дітей і батьків

Insta-локації та виставка-інсталяція

Атмосфера спільноти, де хочеться залишитись довше

10 % з кожного квитка автоматично йде на дрони для ЗСУ.

Плейбек-перформанс від підлітків

Історії, що оживають. Погляди, що зустрічаються. Це не просто вистава — це жива розмова.

Підлітки слухають тебе уважно. І відтворюють те, що почули — тілом, голосом, емоцією.

Без сценарію. Без прикрас. Щиро, по-справжньому.

У кожного з нас є історія. Маленька або велика, світла або складна.А ми створюємо простір, де ці історії важливі.

Вхід вільний, за реєстрацією.

Час: 18:00.

Локація: Артпростір «Станція Уж» (вул. Швабська, 9/2).

Презентація манґи «Атака титанів»

Видавництво ARTBOOKS спільно з «Книгарнею «Є» презентує перший том культової серії манґи. У читачів буде унікальна можливість дізнатися у пані Юлії запитання про особливості перекладу, протидію «піратам» та дрібку цікавих фактів про героїв.

В Ужгороді до Юлії доєднається Ольга Сабовчик, модераторка читацького клубу “Мангаки Ужгорода”.

Час: 18:00.

Локація: Книгарня “Є” (проспект Свободи, 40).

Одноденний мініфестиваль сучасного звучання, світла й експериментального мистецтва PROGRESSIVE STATION

У програмі:

DJ-сети — від техно до електронного андеграунду

Живі виступи музикантів — незвичні жанри, нові голоси

Візуальне оформлення — індастріал, футуризм, темні простори

PROGRESSIVE STATION — кульмінаційне музично-світлове шоу з:

саморобними електронними інструментами

катушками Тесли та реальними електричними розрядами

футуристичним світлом, димом і глибоким шумом

живим техно/нойзом, що пробирає до кісток.

За підтримки 68 Батальйону Закарпатської ТРО.

Квитки від 300 грн.

Час: 19:30.

Локація: Ужгородська дитяча залізниця.

Якщо вам подобається те, що робить команда Varosh — підтримай нас донатом тут.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Василь Трофименко

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