Забіг із чотирилапими, етнофестиваль, стендап: Афіша заходів в Ужгороді на 25-27 липня

Липень добігає кінця, і наразі попереду – останній яскравий липневий вікенд.
Якщо ви ще не встигли насолодитися ніжним цвітом лаванди, саме час спланувати поїздку на Лавандову гору – тут на відвідувачів чекатимуть до 27 липня.
А до 3 серпня включно поціновувачі мистецтва ще встигають оглянути виставку творів із колекції Сумського обласного художнього музею ім. Никанора Онацького, яка представлена у Закарпатському обласному музеї ім. Й. Бокшая.
Тим часом у прийдешні наступні три дні в Ужгороді – тематичні забіги, перший дводенний етнофестиваль «Цвіт папороті», стендап, мініфестиваль експериментального мистецтва і ще дещо інше цікаве.
А тепер – про все по черзі. І так: якщо раптом ми щось випустили з уваги, давайте знати – обов’язково додамо події до афіші!
Благодійний забіг з чотирилапими напарниками «Uzhhorod Puppy Race»
Усіх охочих зі своїми улюбленцями запрошують приєднатись до заходу та подолати дистанцію на вибір:
Захід благодійний. Із зібраних коштів будуть закуплені вольєри для безпритульних тварин для притулку «Барбос».
Умови участі в забігу з улюбленцями:
18:00-20:00 – реєстрація
20:00 – розминка
20:30 – старт.
Для кожного зареєстрованого учасника передбачено приємний подарунок від спонсора заходу – благодійної організації «Благодійний фонд «Юнайтед фор енімалс».
На найспритнішого чотирилапого чекає особливий подарунок від Закарпатського обласного осередку Кінологічної спілки України «Фортіс».
Посилання на реєстрацію. Також зареєструватися можна буде у день забігу безпосередньо на стартовій локації.
Час: реєстрація з 18:00.
Локація: пл. Поштова
Благодійний нічний забіг «Uzhhorod Night Run»
Учасникам пропонують подолати дистанції на вибір: 2 та 4 км.
Забіг благодійний. Усі кошти, зібрані під час забігу, будуть спрямовані на підтримку ЗСУ.
19:30 – початок реєстрації
21:30 – розминка
21:45 – старт.
Посилання на реєстрацію. Також зареєструватися можна буде у день забігу безпосередньо на стартовій локації.
Етнофестиваль «Цвіт папороті». День перший: Звук Карпат. Сила традиції. Відлуння майбутнього
11:00 — Урочисте відкриття фестивалю під звук трембіти. Починається свято сакральним звуком Карпат — глибоким, сильним і живим. Саме з нього розпочинається наша історія.
11:30 — Українська руханка на сцені. М’який старт у день: тіло в русі, душа в гармонії.
12:00 — Лекція та дискусійна панель з фольклористкою Яриною Сізик. Йтиметься про цінність культури в часи змін, про символи, які ми носимо з собою, і про сміливість залишатися собою.
13:30 — Виступ Заслуженого академічного Закарпатського народного хору з майстер-класом. Жива музика, що проходить крізь покоління. Голоси, які торкаються серця.
15:00 — Презентація: нематеріальна культурна спадщина Закарпаття. Занурення у ремесла, обряди, історії, які варто берегти.
17:00 — Виступ Hudaki Village Band. Музика з гір, що запалює всередині вогонь. Танець, драйв і непідробна автентика.
18:30 — Благодійний аукціон. Шанс придбати унікальні лоти й тим самим допомогти війську: людям, які дали нам можливість провести цей фестиваль.
19:00 — Виступ гурту “ЩукаРиба” + танцювальний майстер-клас.
20:30 — Етно DJ-set. Карпатський вайб під електронний саунд. Магія вечора в новому звучанні.
Постійні локації на території фестивалю:
10 % з кожного квитка автоматично йде на дрони для ЗСУ.
Підліткова ігротека
Пориньте разом у фантастичні світи та відчуйте атмосферу стратегій настільних ігор.
Асортимент ігор досить великий: D&D, Мафія, Манчкін, Коса, Carcassonne та інші.
Безоплатно, за реєстрацією.
Час: 12:00-16:00
Локація: Артпростір «Станція Уж» (вул. Швабська, 9/2).
Відкритий кінопоказ, перегляд фільму “Недоторкані, 1+1”
Мільйонер, тіло якого паралізовано від шиї до кінчиків ніг, шукав собі не просто того хто буде йому допомагати з побутом а й справжнього друга. В один момент він його знайшов і ця людина змінила життя мільйонера як ніколи.
Це фільм про взаємодію цих людей, які нібито з різних світів, проте вони, як пазл, ідеально підходять один одному.
Безоплатно, за реєстрацією.
Час: 18:00.
Локація: Артпростір «Станція Уж» (вул. Швабська, 9/2).
Стендап “Молодь середнього віку”
Цей концерт не для всіх. Але якщо у вас колись був тамагочі, ви знаєте, як горить пух і що таке купувати more поштучно – тоді ми чекаємо на вас.
“Молодь середнього віку” – це стендап-рефлексія досвідчених (в усіх сенсах) коміків Вєсти Гунченко і Саші Київського. В програмі не лише ностальгія, але і роздуми та жарти про те, як людям нашого віку шукати своє місце в житті, що робити, коли почуваєшся молодою, а студенти в барі автоматично звертаються на “ви”? Як бути, коли ти повний сил, але твоя підшлункова з цим не згодна?
Що робити з гравітацією, вимогами суспільства і пошуком кохання під сорокет?
Сміятися! Бо ніщо не допомагає долати кризи краще за комедію. Особливо, приправлену дрібкою спогадів про тепле і хаотичне юнацтво, і трошки дитинство.
Квитки від 300 грн.
Час: 20:00.
Локація: паб «Белфаст» (вул. Волошина, 26).
Етнофестиваль «Цвіт папороті». День другий: Живе мистецтво. Сучасна традиція. Радість бути разом
11:30 — Театралізоване дійство-екскурсія. Прогулянка, що перетворюється на виставу. Історія оживає на твоїх очах.
13:00 — Гурт “Анця” на сцені. Запальна енергія, закарпатський гумор і душа пісні.
14:30 — Виступ гурту “Рокаш”. Музика, що лунає з гір, прямо в серце. Сплав фольку, року й любові до рідного.
17:00 — Мистецький перформанс Андріани Данилюк “ЕТНА”. Глибокий і жіночний перформанс — про внутрішню силу, природу і відродження.
18:00 — Степан Гіга. Легенда, що не потребує представлення. Співак, на піснях якого виросли покоління.
Постійні локації на території фестивалю:
10 % з кожного квитка автоматично йде на дрони для ЗСУ.
Плейбек-перформанс від підлітків
Історії, що оживають. Погляди, що зустрічаються. Це не просто вистава — це жива розмова.
Підлітки слухають тебе уважно. І відтворюють те, що почули — тілом, голосом, емоцією.
Без сценарію. Без прикрас. Щиро, по-справжньому.
У кожного з нас є історія. Маленька або велика, світла або складна.А ми створюємо простір, де ці історії важливі.
Вхід вільний, за реєстрацією.
Час: 18:00.
Локація: Артпростір «Станція Уж» (вул. Швабська, 9/2).
Презентація манґи «Атака титанів»
Видавництво ARTBOOKS спільно з «Книгарнею «Є» презентує перший том культової серії манґи. У читачів буде унікальна можливість дізнатися у пані Юлії запитання про особливості перекладу, протидію «піратам» та дрібку цікавих фактів про героїв.
В Ужгороді до Юлії доєднається Ольга Сабовчик, модераторка читацького клубу “Мангаки Ужгорода”.
Час: 18:00.
Локація: Книгарня “Є” (проспект Свободи, 40).
Одноденний мініфестиваль сучасного звучання, світла й експериментального мистецтва PROGRESSIVE STATION
У програмі:
PROGRESSIVE STATION — кульмінаційне музично-світлове шоу з:
За підтримки 68 Батальйону Закарпатської ТРО.
Квитки від 300 грн.
Час: 19:30.
Локація: Ужгородська дитяча залізниця.
Тетяна Клим-Кашуба, Varosh
Фото: Василь Трофименко
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