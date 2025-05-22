До трьох років обмеження волі засуджено ужгородського депутата за самовільне будівництво на самовільно зайнятій земельній ділянці в центрі міста Ужгорода. Про це повідомили сьогодні на сторінці Ужгородського міськрайонного суду. Йдеться про депутата Павла Маєрчика та будівництво кавʼярні з магазином біля пішохідного мосту в Ужгороді, — деталізував на своєму каналі Віталій Глагола.

“Під час робіт Маєрчик, окрім земельної ділянки підприємства, захопив прилеглу землю громади, хоча сам входить до профільної земельної комісії”, — йдеться в його дописі. Крім того, роботи велися з грубими порушеннями проєктної та дозвільної документації, що підтверджено експертизами.

Павла Маєрчика визнано винним у кримінальному правопорушенні за частиною 3 статті 197-1 Кримінального кодексу України (Самовільне будівництво будівель або споруд на самовільно зайнятій земельній ділянці). При ухваленні обвинувального вироку суд продовжив заборону проведення будівельних робіт на незаконно зведеному об’єкті нерухомості.

Ужгород: Концепція реконструкції площі Петефі

Що робитимуть із самобудом?

У прокуратурі Закарпатської області Varosh пояснили: наразі з об’єктом не можна виконувати жодних дій:

— Арешт продовжує діяти, поки нема кінцевого рішення суду, — сказали в прокуратурі. — Арешт не дозволяє виконувати будь-які на тій ділянці, щось прибудовувати, зносити і так далі. Це питання можна буде піднімати вже після того, як набере чинності кінцеве рішення і робити це треба буде окремим позовом.

Трохи з історії 100-річної вбиральні

Ділянка в історичній частині Ужгорода, відразу біля пішохідного мосту, на площі Шандора Петефі, 2а має тривалу історію. Довгий час там діяла остання громадська вбиральня в місті, яку облаштували в місті ще в 1924 році, йдеться в історичному дослідженні журналістки та письменниці Тетяни Літераті. Зробили її тоді на потреби сотень торговців, які раз на тиждень приїжджали в Ужгород на ярмарок, що проходив на тодішній Орлиній (Ринковій) площі, нині — Петефі. На ці ярмарки з’їжджалися селяни й містяни з усіх усюд, цілий день торгували, купували, щось їли та пили.

Вбиральня діяла на цій ділянці сотню років, поки врешті у 2021 році не стала об’єктом інтересів депутата від ОПЗЖ Павла Маєрчика. Під виглядом реконструкції громадської вбиральні під кафе підприємство Павла Маєрчика «Вояж» обгородило територію поруч з пішохідним мостом, захопивши додатково близько 140 м2 землі. За це депутат отримав підозру у листопаді 2023 року.

Крім того, Павло Маєрчик фігурує в цілому ряді скандальних справ і земельних оборудках, серед яких, зокрема, вкрадений сквер на вулиці Баб’яка та прибудинкової території близько 4500 мешканців 11-ти багатоквартирних будинків на вулицях Можайського-Генерала Свободи-8 Березня, рейдерське заволодіння магазином «Корзо», перешкоджання журналістській діяльності з нападом на журналістів.

Завдяки твоїй підтримці наша команда створює ще більше важливих матеріалів. Підтримай нашу роботу — долучайся до спільноти Varosh.

Зоряна Попович, Varosh

Фото: ілюстративні/Закарпаття онлайн

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.