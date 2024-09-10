З’явився офіційний тизер повнометражного мультфільму “Наша Файта”

На ютубі з’явився офіційний тизер повнометражного 2D-мультфільму для дорослих “Наша Файта”. Ідея стрічки виникла на основі популярного ютуб-проєкту «Наша Файта», а креативним продюсером виступив Антоніо Лукіч, режисер, який допоміг запустити партнерство з творцями «Мавки» — зі студією Animagrad. Фільм поєднує в собі теми сімʼї, дружби, зради, війни та пошуку себе з закарпатським колоритом.

Ідея фільму належить команді, яка створила 5 серій “Нашої файти”: Михайлу Карпенку, Івану Боню, Павлу Мандзичу та Ервіну Німцю. У 2013-му ведучі Карпенко та Мандзич запустили серіал «Наша файта» в стилі американських «Футурами» і «Гріфінів» на YouTube. Пʼять серій отримали майже 2,5 млн переглядів.

Історія, розказана закарпатцями

В основі сюжету — історія 30-річного невдахи Сергія Пунько, який через помилку ангела смерті — кота Мікі — потрапляє на небеса. Вищі сили готові подарувати герою другий шанс, але, щоб повернутись до життя, він повинен знайти бодай одну людину, якій він не байдужий. Пошуки приводять Сергія на фронт, у підрозділ «Чопські пірати», і тут і заварюється казан, у якому намішані любов, дружба, війна, зрада, пошук себе, подвиги, прозріння та дух Закарпаття. Фільм універсальною мовою анімації, просто та з гумором говорить про складне — самоідентифікацію, пошук сенсів, відчуття приналежності. Про те, що кожен невдаха може перетворитися на героя. За жанром це комедія, а по суті — притча.

«”Наша Файта” — це історія не про Закарпаття. Це історія, розказана закарпатцями. Тут є все: їхній діалект, колорит, незвичайне бачення навколишнього світу та людей. Уявіть, як би цікаво було спостерігати за Фродо, який йде в Мордор через нелегальний тунель з румунськими гномами-контрабандистами, в яких є саморобний дракон», — розповідають автори фільму.

Ужгородська студія «Наша Файта» працює над повнометражним мультфільмом спільно зі студією Animagrad («Мавка. Лісова пісня»). Проєкту планується широкий кінопрокат в Україні, вихід на телебаченні і діджитал-платформах. Робота над мультфільмом триває, тож стежте за новинами на сторінках FILM.UA та творців.

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Зоряна Попович, Varosh,

Фото: “Наша Файта”

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