З’явилась можливість напряму мобілізуватися до Краматорського прикордонного загону

Краматорський прикордонний загін отримав можливість самостійно призивати охочих для проходження служби в підрозділі. Раніше для цього потрібно було обов’язково звертатися до ТЦК та СП. Відповідні зміни до Порядку призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період вніс нещодавно Кабінет Міністрів України.

Згідно зі змінами, перелік військових частин, командирами яких здійснюється призов резервістів та військовозобов’язаних під час мобілізації, на особливий період визначається Генеральним штабом ЗСУ.

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Командир військової частини тепер може самостійно направляти військовозобов’язаних та резервістів на військово-лікарську комісію (ВЛК), щоб визначити їх ступінь придатності до військової служби. Також командири військових частин отримали право здійснювати комплектування бойових військових частин за рахунок добровольців, які виявляють бажання проходити службу за призовом.

Як це працює

Відтепер командир військової частини під час призову людини на військову службу по мобілізації:

– приймає від кандидата на призов власноруч написану заяву щодо призову на військову службу по мобілізації на обрану/запропоновану вакантну посаду в основних підрозділах штату військової частини;

– забезпечує проведення протягом двох діб вивчення професійних, морально-ділових якостей відібраних кандидатів за документами, що посвідчують особу, військово-обліковими документами та іншими документами, що засвідчують освіту людини та набуту спеціальність та результатами проведення професійно-психологічного відбору;

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– людям, які раніше проходили військову службу та здобули відповідний фах, пропонує посади за прямою або спорідненою військово-обліковою спеціальністю;

– видає направлення на ВЛК при районному, міському ТЦК та СП за місцем знаходження військової частини, або до позаштатної ВЛК за місцем перебування на військовому обліку.

– перевіряє відсутність судимості у військовозобов’язаного.

Якщо людина не відповідає вимогам через стан здоров’я або професійно-психологічні характеристики, командир має право відмовити їй у призові. Після зарахування до списків військової частини в обов’язковому порядку військовослужбовців направляють для проходження базової загальновійськової підготовки до навчальних закладів Держприкордонслужби.

Приєднуйтесь до Краматорського прикордонного загону за посиланням або телефонуйте за номером – +380673688534.

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Зоряна Попович, Varosh

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