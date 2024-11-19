З’явилась монографія про архітектора Людовита Ельшлеґера та його діяльність на Закарпатті

Вийшла друком монографія “Architect Ľudovít Oelschläger. Dielo na Ukrajine – Works in Ukraine”, присвячена творам кошицького архітектора Людовита Ельшлеґера на Закарпатті. Уклали її дослідники архітектури, засновники спільнот Uzhhorod Modernism і Save Uzhhorod, Олег Олашин, Ліна Дегтярьова, та дослідниця архітектури модернізму Словаччини та архітектурної спадщини Ельшлеґера Адріана Пряткова. Книга вийшла словацькою та англійською мовами та вже отримала престижну нагороду Спілки архітекторів Словаччини, — написала Ліна Дегтярьова.

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— Багата на ілюстрації, ще багатша на тексти — найбільш повна біографія Ельшлеґера, розкрита на тлі контекстів, впливів та архітектурних шкіл. 18 об’єктів у 4 містах: Мукачево, Ужгород, Свалява та Виноградів, — каже Ліна Дегтярьова.

Роботу над книгою ускладнив та сповільнив ковід, а потім і війна, втім Ліні Дегтярьовій з Олегом Олашином вдалося багато цінних матеріалів, вперше введених у науковий обіг, в тому числі і нововиявлених об’єктів, підтвердити архівним дослідженням у Державному архіві в Берегово. Дизайн та верстку книги робив Олег Олашин, світлини — Мирослави Ляхович та трьох авторів.

Книга вже є в книгарнях у Словаччині. Також її можна придбати в крамниці Східнословацької галереї та онлайн-книгарнях.

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— Не знаю, чи вдасться нам видати україно-англійську чи українську версію, але будемо цього прагнути, — каже дизайнерка. — Монографія пройшла довгий шлях до паперу і багато перешкод, окрім очевидних. 2022 рік майже випав, а далі гризли сумніви, чи ця робота і зусилля взагалі потрібні, коли йде війна. Але багато з вас, друзі, переконували своїми вчинками, що ми маємо продовжувати популяризувати нашу культуру і спадщину попри все. Поки є хоча б мінімальна можливість.

Нагадаємо, Людовит Ельшлеґер був одним з найважливіших архітекторів міста Кошице і дуже вплинув на Закарпаття. Для нашого краю архітектор спроєктував десятки різноманітних будівель, і щонайменше 15 з них були реалізовані в Ужгороді, Мукачеві, Виноградові, Сваляві, Берегові.

Зоряна Попович, Varosh

Фото зі сторінки Ліни Дегтярьової у Фейсбуці

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