З Ужгорода до Краматорська: Укрзалізниця знову запустить “Потяг Єднання”

9 областей України з’єднає “Потяг Єднання”, який Укрзалізниця запускає вже вдруге за час повномасштабної війни. Запустять його 16 лютого з Ужгорода до Краматорська, пишуть в Укрзалізниці.

З цієї нагоди на залізничному вокзалі Ужгорода відкриють фотовиставку “Єдність заради майбутнього”, яка розповість про етапи та особливості евакуації дітей поїздами Укрзалізниці з різних куточків України.

Власне сам “Потяг Єдності” №104/103 вирушить 16 лютого об 11:45, тож ужгородці можуть завітати на виставку і водночас підписати спеціальні залізничні листівки, які поїзд через усю країну доставить до Краматорська безпосередньо в руки захисникам України.

Доєднатись до зустрічі поїзда та підписати послання захисникам можна буде також на шляху прямування рейсу:

• Мукачево – о 13:05;

• Свалява – о 13:40;

• Воловець – о 14:19;

• Лавочне – о 14:59;

• Славське – о 15:21;

• Львів – о 17:30;

• Полтава-Південна – о 6:22;

• Лозова – о 8:50;

• Слов’янськ – об 11:13.

Поїзд прибуватиме до Краматорська об 11:40.

“Зворотно, з Краматорська, рейс поїзда №103/104 вирушить до Львова 17 лютого о 12:40, і прибуде у Львів о 6:25. Квитки на рейс вже доступні в застосунку Укрзалізниці, в чат-боті, на сайті та в касах вокзалів”, — пишуть у повідомленні.

Нагадаємо, перший Поїзд Єднання 16 лютого минулого року провіз прапор України через 12 областей від Рахова до Маріуполя. Прапор було передано українським морякам, втім місце його перебування після початку повномасштабного вторгнення наразі невідомо.

Varosh

Фото Укрзалізниці

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