Перед будівлею Закарпатської ОВА відкрилась виставка «З Україною в серці», присвячена білоруським героям, які віддали свої життя у боротьбі з російською імперією та тим, хто продовжують цю боротьбу. Загалом таких людей більше 80-ти, але на виставці представлені тільки 28 стендів з портретами героїв та інформацією про них, сказав Varosh голова Благодійного фонду “Вільна Білорусь” та ГО “Білоруська спільнота України” Олексій Францкевич.

— Більшість їхніх родин зараз перебувають у Білорусі, тому з метою їхньої безпеки ми не розголошуємо інформації про більшість з полеглих Героїв, — пояснив він. — Виставка наша присвячена Героям, які віддали свої життя в Україні, починаючи з Майдану Незалежності, з 14-го року, з початку російсько-української війни, з Михася Жизневського, героя Небесної сотні, героя України, який один із перших віддав своє життя на Майдані Незалежності.

Серед представлених героїв — два Герої України (посмертно), іменами 6 загиблих у війні білорусів перейменовані вулиці в містах України, одна з них — у Бучі, та одна нова вулиця в Рівному має ім’я загиблого воїна з Білорусі.

Зі слів Олексія Францкевича, цю виставку готували разом з дружинами загиблих героїв. Почали збирати інформацію в кінці 22 року, тому що раніше ніхто цього не робив. У Львові тепер формують музей полеглих співгромадян.

Показати різницю між лукашистами і білорусами

— Ми хочемо, щоб у майбутньому саме з їхніми іменами асоціювалася не тільки вільна і незалежна Україна, а й вільна і незалежна Білорусь, — каже чоловік. — І щоб уже у вільній, незалежній Білорусі їхніми іменами називали вулиці та сквери. Ми хочемо показати українцям різницю між лукашистами і білорусами. Лукашисти — це ті, хто надав свою територію для повномасштабного наступу і підтримує російську агресію, а білоруси пліч-о-пліч з українцями стоять не тільки на захисті України, а й на захисті всього світу від російської агресії.

Ужгород став 25-м містом, де презентується виставка. До того її бачили в Івано-Франківську, Бучі, в Ірпені, в Києві та ще в ряді українських міст.

В Ужгороді виставка відкрилася перед будівлею ОВА, ввечері її перенесуть до атріуму, де її можна буде переглянути впродовж тижня. Потім експозицію повезуть у Мукачево і згодом повернуть до Львова.

Долучайся до спільноти тих, хто змінює Закарпаття. Підтримай роботу команду Varosh.

Зоряна Попович, Varosh

Фото надані Олексієм Францкевичем

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.