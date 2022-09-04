З турботою про маму: У клініці «Асклепій» з’явилася нова послуга — «Консультації з грудного вигодовування»

В ужгородській клініці «Асклепій» стартувала опція індивідуальних консультацій з грудного вигодовування. За словами авторки ідеї, лікарки-гінекологині Юліанни Федько, така потреба назріла давно. Вона логічно вписується в концепцію роботи гінекологічного відділу клініки щодо турботи про здоров’я, забезпечення максимально зручного і якісного медичного огляду й лікування жінки.

Поява дитини – радісний і водночас складний для мами період. Часто вона у цей час постає перед новими труднощами, пов’язаними, у тому числі й з лактацією та годуванням малюка. Нова послуга — це симбіоз гінеколога і консультанта з грудного вигодовування. Розповідаємо про неї докладніше.

— Я сама знаю, що таке труднощі з грудним вигодовування не з чужих слів, — розповідає завідуюча жіночою консультацією клініки «Асклепій», лікарка-акушерка Юліанна Федько. — Я народжувала у 2017 році, мала кесарський розтин, молоко з’явилося не відразу, вдома син плакав, я стресувала. І тепер бачу по своїм пацієнткам, що скільки б ти не готувався перед пологами до цього періоду, все одно буде багато запитань і нюансів, пов’язаних саме з твоїм випадком. Тому ми запускаємо послугу, де фахові консультації жінкам надаватиме кваліфікований спеціаліст з медичною освітою і досвідом роботи.

Давати поради щодо організації грудного вигодовування, прикладання малюка до грудей, запобігання маститу, догляду за швами та вирішувати інші індивідуальні запити молодої мами буде лікарка-консультантка Романа Грунянська. Вона перебуватиме на постійному зв’язку з породіллею, узгоджуватиме дату і час зустрічей, крім того, є можливість патронажу вдома.

Романа Грунянська починає працює з пацієнтками ще у допологовому періоді, а після народження допоможе пройти всі фізіологічні моменти, які трапляються під час грудного вигодовування, розібрати проблеми, виправити помилки, скласти план дій у випадку появи складнощів.

— У перші місяці важливо, щоб хтось прийшов до жінки, заспокоїв її, пояснив, що вона найкраща мама для своєї дитини. Переконав, що вона все робить правильно і делікатно відкоригував дії. Я щаслива, що мені вдалося все зробити саме так, як я це собі уявляла, — зазначає Юліанна.

Сучасна прогресивна медицина розвіяла багато міфів, які стосуються теми материнства та догляду за дитиною. Їх розвінчуванням делікатно і невимушено займатиметься консультантка з грудного вигодовування.

Романа каже, що найпопулярніший стереотип — це дієта жінки, яка годує малюка молоком. Але правда в тому, що, ніяка дієта не потрібна! Жінка може їсти те, що їй подобається, якщо при цьому добре почувається. Харчування має бути збалансованим. Єдине, на що у дитини може бути підвищена реакція, це білок коров’ячого молока. При цьому повністю обмежувати його вживання не потрібно, але слід вживати з обережністю і слідкувати за реакцією малюка.

Ще один стереотип — про болючі масажі грудей при лактостазах і тортури у вигляді «якщо болить, то терпи». Це категорично протипоказано, оскільки біль спричиняє викид адреналіну, а він пригнічує гормони, які відповідають за лактацію. Тому не робіть з грудьми нічого, що викликає біль. Масажування, зціджування, годування мають бути комфортними й викликати тільки приємні емоції. За цим слідкуватиме консультантка, а в разі потреби направить пацієнтку до вузькопрофільного спеціаліста-мамолога.

Пам’ятайте, що ви — найкраща мама для свого малюка за будь-яких обставин. Тільки ви є тією єдиною, найгарнішою і найтурботливішою людиною для свого малюка, навіть якщо не зриваєтеся з місця при першому крику дитини, якщо дозволяєте собі розслабитися, відправивши рідних з візочком на прогулянку. І навіть якщо ви змушені перейти на штучне вигодовування, цінність ваша як мами аж ніяк не нівелюється.

Молока достатньо. Якщо дитина набирає вагу згідно з нормою, це означає, що вона наїдається, навіть якщо мамі так не здається. Особливо цим бідкаються жінки у перші 3 місяці після народжування. Якщо грудне вигодовування організоване правильно, то питання про нестачу чи завелику кількість молока з часом зникає саме собою.

Якщо дитина плаче, це не означає, що вона голодна. Насправді діти плачуть з багатьох причин: холод, голод, спрага, недосипання, збудження, врешті, поганий настрій, як і у всіх людей. Однак Романа Грунянська все ж рекомендує щоразу прикладати малюка до грудей, якщо інші способи втихомирити її не допомагають. Цей контакт з мамою є найкращим заспокійливим для малюка.

До пів року дитина не потребує води. І це правда, тому що людський організм – настільки продумана система, що необхідна волога постачається у достатній кількості з грудним молоком. ВООЗ не рекомендує до 6 місяців давати дітям додаткову їжу чи напої. До цього віку дитина задовольняє всі потреби виключно завдяки маминому молоку за умови, якщо грудне вигодовування організоване правильно.

Треба багато пити, щоб молока було більше. Мова йде про окситоциновий рефлекс, який сприяє лактації. Його дійсно можна досягти п’ючи теплий чай або якийсь інший напій. Але це не стосується так званих «молочних чаїв». За словами лікарки, це маркетингова кампанія фірм-виробників такої продукції, але ніяким чином не пов’язана з функцією вироблення молока у жінки. Подібного ефекту можна досягти й завдяки прийому теплого душу або ванни, які викликають у мами приємні відчуття.

На жаль, війна принесла в Україну багато горя і лиха. Вкрай негативно впливають навколишні події на процес грудного вигодовування, не кажучи вже про пряму загрозу життю матерів і дітей. З жінками, які пережили стрес, втрату близької людини, які вимушено переїхали з дому, тікаючи від вибухів, при цьому вагітні або щойно народили, також працюють спеціалісти клініки «Асклепій». Окрім спеціально розроблених індивідуальних рекомендацій, Романа радить мамам максимально абстрагуватися від новин і зосередитися на дитині. Такий контакт буде надзвичайно корисним обом і допоможе впоратися зі стресом. У складніших випадках консультант з грудного вигодовування спрямує пацієнту до психолога чи психіатра, який працює з психо-емоційними станами.

Клініка «Асклепій» щороку модернізується і відповідає на виклики сьогодення. Юліанна Федько зазначає, що команда її жіночої консультації завжди в пошуках талановитих фахівців, вузьких спеціалістів, які достеменно орієнтуються в конкретному профілі, щоб жінка могла отримати повний і якісний спектр послуг. Саме тому з’явилася послуга консультанта з грудного вигодовування.

Замовити консультацію з гурдного вигодовування можна за телефоном:

0506833239 (Романа Грунянська)

050061430 (рецепція клініки «Асклепій»)

Лариса Липкань, Varosh

Фото: Каріна Асад

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook, Instagram та Тelegram.