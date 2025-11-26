З січня прикордонний і митний контроль буде проходити у потягах під час руху, – прем’єр-міністерка Юлія Свириденко

Уряд України ухвалив рішення про дозвіл проводити прикордонний і митний контроль безпосередньо у вагонах потяга. Запуск прискореного контролю в русі в окремих поїздах Київ-Перемишль та Київ-Хелм очікують уже із січня, написала прем’єр-міністерка Юлія Свириденко. Щомісяця цими рейсами подорожують понад 130 тисяч українців, пояснила вона.

До цього часу прикордонний та митний контроль українці проходили на кордоні, що зумовлювало часто тривалі затримки руху поїздів.

Євроколія: нова ділянка з’єднала Ужгород із трьома європейськими столицями

– Такий формат уже працює в окремих поїздах Інтерсіті+ на польському напрямку. Митники і прикордонники починають проводити контроль пасажирів під час руху на підʼїзді до кордону. Тепер плануємо поширити цю практику поступово і на спальні вагони нічних міжнародних маршрутів, – йдеться в дописі.

Нагадаємо, з вересня цього року з Ужгорода поїзди почали їздити євроколією до Братислави, Кошиць, Будапешта та Відня і пасажири неодноразово скаржилися в мережі на кількагодинні затримки на кордоні через перевірки.

Зоряна Попович, Varosh

Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

