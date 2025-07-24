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Новини

З російського полону звільнено ще одну групу українських захисників, серед них і закарпатець

24 Липня 2025 1 252

У межах стамбульських домовленостей відбувся дев’ятий етап обміну полоненими — додому повертаються важкопоранені та тяжкохворі українські військові.

За всі етапи останніх стамбульських домовленостей вдалося повернути додому більш ніж 1000 українців, заявив президент України Володимир Зеленський. За його словами, значна частина звільнених нині воїнів провела в полоні понад 3 роки. Усі вони отримають медичну допомогу та підтримку від держави.

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Серед звільнених оборонців також і закарпатець Іван Сас, військовослужбовець з села Луги Рахівського району, повідомила у коментарі Varosh голова ГО “Волонтери Закарпаття” Власта Рейпаші.

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За інформацією Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, серед визволених є військовослужбовці Збройних Сил України, Десантно-штурмових військ, ВМС, Сил територіальної оборони, Нацгвардії, Державної прикордонної служби та Національної поліції. Повернуто як солдатів і сержантів, так і офіцерів.

Також з полону повернули останнього із захисників острова Зміїний — бійця Державної прикордонної служби України, зазначили у штабі.

Відомо, що наймолодшому зі звільнених — 27 років, найстаршому — 66. Вже сьогодні троє з них відзначатимуть день народження вдома, на рідній землі.

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Звільнені оборонці представляють підрозділи ЗСУ, ТрО, морської піхоти, мотопіхотних і механізованих бригад, НГУ, ДПСУ. Частина з них була захоплена в перші місяці повномасштабного вторгнення.

Всі звільнені пройдуть медичний огляд, пройдуть фізичну та психологічну реабілітацію, а також отримають всі належні виплати за час перебування у полоні.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: сторінка у ФБ Володимира Зеленського та Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими 

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