Facebook
Instagram
YouTube
Новини

З російського полону в Україну повернули двох військових з Закарпаття

5 Лютого 2025 7

Сьогодні, 5 лютого, Україна повернула з російського полону 150 військовослужбовців.

Серед звільнених також – двоє військових з Закарпаття, повідомив голова ОВА Мирослав Білецький.

Обоє військовослужбовців перебували  у полоні з 2022 року.

За інформацією Varosh, закарпатець Володимир Гордей 1982 року народження – військовослужбовець 15 окремого гірсько-штурмового батальйону, був у полоні з квітня 2022 року.

Майор Державної прикордонної служби України, уродженець Маріуполя Павло Матіяш 1989 року народження – переселенець. Потрапив у полон у жовтні 2022 року.

Наразі військовослужбовці разом з іншими звільненими з полону бійцями перебувають у реабілітаційному центрі, де їм надають усю необхідну допомогу. В разі, якщо їхній стан буде задовільний, додому вони повернуться за місяць.

gal-274633
gal-274640
gal-274647
gal-274654
gal-274661
gal-274668

На фото: момент повернення 150 військовослужбовців з російського полону

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Фейсбук-сторінка президента України Володимира Зеленського

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.

0 #
# varosh # військові з Закарпаття полон # військовополонені Закарпаття # новини Varosh # обмін військовополонених # повернення з полону закарпатські військові

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

«Повернись живим» оголосив масштабний збір «Зброєносці» для чотирьох бригад

Ринок нерухомості у січні на Закарпатті: як змінилися ціни, попит, пропозиція

5 ведмедів у реабілітаційному центрі “Синевир” на Закарпатті – у зимовій сплячці

“Драма сьогодення”: в Ужгороді вдруге пройде театральний фестиваль