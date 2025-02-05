З російського полону в Україну повернули двох військових з Закарпаття

Сьогодні, 5 лютого, Україна повернула з російського полону 150 військовослужбовців.

Серед звільнених також – двоє військових з Закарпаття, повідомив голова ОВА Мирослав Білецький.

Обоє військовослужбовців перебували у полоні з 2022 року.

За інформацією Varosh, закарпатець Володимир Гордей 1982 року народження – військовослужбовець 15 окремого гірсько-штурмового батальйону, був у полоні з квітня 2022 року.

Майор Державної прикордонної служби України, уродженець Маріуполя Павло Матіяш 1989 року народження – переселенець. Потрапив у полон у жовтні 2022 року.