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Новини

З Покровська на Закарпаття евакуювали понад 70 людей

27 Серпня 2024 97

78 людей, в тому числі 22 дитини прибули сьогодні з Покровська потягом в Мукачево. Їх розмістять у місцях тимчасового проживання в селах Жорнава та Вишка на Ужгородщині, а також у м. Виноградові та с.Затисівці на Берегівщині. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив перший заступник голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький.

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Людей зустріли на залізничному вокзалі психологи та фахівці департаменту соціального захисту населення ОВА, Закарпатського обласного центру соціальних служб, рятувальники, партнери із Гуманітарна місія “Проліска”, Червоний Хрест Закарпаття, NEEKA Ukraine.

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“За останні кілька днів Закарпаття вже вдруге зустрічає переселенців із Донеччини. Напередодні в область приїхали 46 осіб із Покровської, Слов’янської, Новоградівської та Лиманської громад. Їх прийняли у Рахові, Великому Бичкові та Вільховецькій ТГ”, — написав Мирослав Білецький.

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Нагадаємо, станом на квітень в області було 104 офіційно зареєстрованих прихистки.

Зоряна Попович, Varosh

Фото зі сторінки Мирослава Білецького та Червоного Хреста Закарпаття

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# евакуація # Мирослав Білецький # новини Varosh # переселенці # Покровськ # шелтери

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