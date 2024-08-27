З Покровська на Закарпаття евакуювали понад 70 людей

78 людей, в тому числі 22 дитини прибули сьогодні з Покровська потягом в Мукачево. Їх розмістять у місцях тимчасового проживання в селах Жорнава та Вишка на Ужгородщині, а також у м. Виноградові та с.Затисівці на Берегівщині. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив перший заступник голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький.

Людей зустріли на залізничному вокзалі психологи та фахівці департаменту соціального захисту населення ОВА, Закарпатського обласного центру соціальних служб, рятувальники, партнери із Гуманітарна місія “Проліска”, Червоний Хрест Закарпаття, NEEKA Ukraine.

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“За останні кілька днів Закарпаття вже вдруге зустрічає переселенців із Донеччини. Напередодні в область приїхали 46 осіб із Покровської, Слов’янської, Новоградівської та Лиманської громад. Їх прийняли у Рахові, Великому Бичкові та Вільховецькій ТГ”, — написав Мирослав Білецький.

Нагадаємо, станом на квітень в області було 104 офіційно зареєстрованих прихистки.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото зі сторінки Мирослава Білецького та Червоного Хреста Закарпаття

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