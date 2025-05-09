Це вже 3-й форум, організований Інститутом Центральноєвропейської Стратегії разом з партнерами з нагоди Дня Європи, і присвячений переосмисленню ідей об’єднаної Європи та нової Центральної Європи.

Форум символічно проходить у найзахіднішому регіоні України, на Закарпатті, де розташований один з географічних центрів Європи. Для участі в серії відкритих та закритих дискусій сюди з’їхалися публічні інтелектуали та політичні експерти з України, Польщі, Угорщини, Словаччини, Румунії, Німеччини, Вірменії та Хорватії.

Цьогорічний форум відкрила письменниця та філософиня Оксана Забужко з ключовою промовою “Сьогодні вся Європа – це Центральна Європа”.

Також у дискусіях візьмуть участь Максим Буткевич, правозахисник та військовослужбовець ЗСУ (Україна), Томас Біррінгер, директор Представництва Фонду Конрада Аденауера в Україні, Кшиштоф Чижевський, засновник фундації “Пограниччя” (Польща), Клаудіу Комартін, письменник та перекладач, віцепрезидент румунського PEN (Румунія), Чілла Фединець, старша наукова співробітниця Інституту досліджень меншин Центру соціальних наук (Угорщина), Армен Аганян, письменник, президент ПЕН Вірменія, Ігор Коліушко, Голова правління Центру політико-правових реформ (Україна), Аттіла Демко, керівник Програми стратегічного форсайту, Інститут Джона Лукача (Угорщина), Андраш Рац, старший науковий співробітник Німецького товариства закордонних справ, Андрій Любка, директор Інституту центральноєвропейської стратегії (Україна).

Фокусними темами цьогорічного форуму “Діалоги про Європу” є:

Європа між Росією, Китаєм та США: Нова геополітична реальність для старого континенту. Якою має бути нова Європа у новій геополітичній реальності

Тепер ми всі Центральна Європа: переосмислення концепцій Mitteleuropa та Центральної Європи Кундери в умовах російської агресії та прагнення США вийти з Європи

Як пояснити Україну поляризованим суспільствам Центральної Європи – Угорщини, Словаччини, Румунії, Польщі та Чехії

Шлях України до ЄС лежить через Центральну Європу та добросусідство: Що робити з угорським вето, як попередити вето з боку Словаччини та Румунії

Демократична стійкість під час вступу до ЄС: Ризики, гарантії та стратегічна координація

За оновленнями стежте на сторінці Інститут Центральноєвропейської стратегії та на фейсбук-сторінці події.

Контекст форуму

9 травня в Європейському Союзі офіційно відзначають День Європи. Це дата підписання Декларації Шумана (1950 рік), яка дала старт створенню ЄС. Як не парадоксально, Україна тільки у 2023 році почала відзначати День Європи синхронно з ЄС, хоча прагне до ЄС давно, а після російського вторгнення євроінтеграція є питанням збереження української державності.

Разом з тим, дата “9 травня” досі має в Україні пострадянський контекст, пов’язаний з радянським концептом дня перемоги. На 2025 рік припадає 80-річчя закінчення Другої Світової, і Росія вже інструменталізує цю дату.

Щоб протидіяти російським імперським наративам та на рівні наративів синхронізувати розуміння Європи між Україною та ЄС Інститут Центральноєвропейської Стратегії започаткував у 2023 році нову ініціативу під назвою “Діалоги про Європу” / “Dialogues on Europe”.

Окремою місією цієї ініціативи є концептуалізувати та адвокатувати доктрину про добросусідство в Центральній Європі як важливий елемент європейської інтеграції України та забезпечення безпеки Європи загалом.

Форум Dialogues on Europe / Діалоги про Європу 2025 відбувається за підтримки Представництва Фонду Конрада Аденауера, Європейського Союзу та Міжнародного фонду «Відродження» в рамках спільної ініціативи «Вступаємо в ЄС разом», програми MATRA, проєкту Dilemma та партнерстві з Коаліцією “Реанімаційний Пакет Реформ”.

Зоряна Попович, Varosh

Фото: Наталія Радченко

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