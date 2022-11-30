З Мукачева до Кошице курсуватиме щоденний потяг

З 11 грудня Укрзалізниця запускає щоденний потяг сполученням Мукачево – Чоп – Чієрна-над-Тісоу – Кошице. Він зв’яже зручний хаб у Закарпатті з одним із найбільших аеропортів Словаччини, — кажуть у компанії.

Щоденно будуть курсувати поїзд №960/961 Кошице – Мукачево. Відправлення з Кошице о 8:46, прибуття до Мукачева о 14:00. Зворотно, з Мукачева, поїзд відправлятиметься о 14:48 і прибуватиме до Кошице о 18:17.

Поїзд №962/963 Кошице – Мукачево відправлятиметься з Кошице об 11:46 і прибуватиме до Мукачева о 16:53. Зворотно, з Мукачева, поїзд відправлятиметься о 18:16 і прибуватиме до Кошице о 21:33.

“Поїзди проходитимуть через станцію Чоп: в напрямку Мукачево – о 12:00 та 14:51, в напрямку Кошице – о 16:13 та 19:26. Це дозволить пасажирам з різних куточків країни зручно пересісти на поїзди з/до Кошице:

для тих, хто їде в напрямку Києва, підійдуть рейси поїздів №60 Чоп – Київ (відправка з Чопа о 13:52, прибуття до Києва о 7:44) та №81 Ужгород – Київ (відправка з Чопа о 16:58, прибуття до Києва о 8:23);

для тих, хто прямує за кордон, підійде поїзд №45/46 Харків – Ужгород (через Київ) – він відправляється з Харкова о 13:43, з Києва о 23:15, до Чопа прибуває о 14:18”, — пишуть в Укрзалізниці.

Квитки вартістю від 363 грн вже доступні у касах вокзалів та безпосередньо на борту поїздів. Цей рейс стане 13-м міжнародним залізничним сполученням для українців, всю мережу з можливими пересадками можна побачити тут.

Varosh, за інформацією Укрзалізниці

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook, Instagram та Тelegram.