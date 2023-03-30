З квітня рецептурні ліки видаватимуться і за електронним рецептом

З 1 квітня електронні рецепти видаватимуть на всі зареєстровані в Україні лікарські засоби, які підлягають відпуску за рецептом лікаря. У разі відсутності в пацієнта смартфону, лікар може виписати призначення на паперовому бланку. Про це Varosh розповів Ярослав Глагола, начальник управління охорони здоров’я та цивільного захисту населення Ужгородської міської ради.

Він пояснив, що виписати рецепт може лікар будь-якої спеціальності або ж лікар-ФОП, однак пацієнт має бути зареєстрований в Електронній системі охорони здоров’я. Придбати ліки в аптеці можна впродовж 30 або 10 (для наркотичних чи психотропних препаратів) днів.

— Без рецепта можна буде придбати ліки майже 3 тисяч найменувань, — пояснила Varosh головна сімейна лікарка Ужгорода Тетяна Козак. — Система має працювати добре, тут ведеться строгий контроль. Якщо система зависне при видачі препарату, то його можна буде придбати в іншій аптеці.

Якщо пацієнт має хронічну хворобу і приймає ліки впродовж довгого часу, то рецепт лікар виписує на 3 місяці, потім приходить за новим 3-місячним призначенням.

— Ця система в нас уже відрегульована, просто додалися найменування препаратів, на які треба виписувати електронний рецепт, — пояснила Тетяна Козак. — Це наступний крок у впровадженні системи електронний рецептів. “Доступні ліки” працюють уже майже 3 роки успішно. Це дуже зручно. Є контроль лікаря і для пацієнта теж зручно і гарантує якість надання медичних послуг.

Varosh

Фото ілюстративне

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