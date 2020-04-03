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Новини

З 6 квітня в Україні впровадять суворіші обмеження перебування на вулиці

3 Квітня 2020 397

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль написав на своїй сторінці у фейсбуці, що Уряд посилює обмеження задля безпеки українців.

«Час демонструє, що кількість заражених постійно зростає. Жорсткі обмеження – це тенденція, до якої дедалі частіше вдаються держави по всьому світу. Ми йдемо м’якшим сценарієм у контексті розвитку епідемії. Проте це не означає, що ми не маємо діяти жорстко.Уряд України також запроваджує нові обмеження, щоби убезпечити людей від COVID-19 та врятувати якнайбільше життів», – написав Шмигаль.

Нові правила – в інфографіці.

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Varosh

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# covid-19 # коронавірус

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