З 6 квітня в Україні впровадять суворіші обмеження перебування на вулиці

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль написав на своїй сторінці у фейсбуці, що Уряд посилює обмеження задля безпеки українців.

«Час демонструє, що кількість заражених постійно зростає. Жорсткі обмеження – це тенденція, до якої дедалі частіше вдаються держави по всьому світу. Ми йдемо м’якшим сценарієм у контексті розвитку епідемії. Проте це не означає, що ми не маємо діяти жорстко.Уряд України також запроваджує нові обмеження, щоби убезпечити людей від COVID-19 та врятувати якнайбільше життів», – написав Шмигаль.

Нові правила – в інфографіці.

Varosh