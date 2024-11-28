З 30 листопада на Закарпатті через поширення сказу проводитимуть відстріл диких тварин

З метою запобігти поширенню сказу серед диких і свійських тварин на Закарпатті проводитимуть відстріли хижих тварин, що є найпоширенішими переносниками цієї хвороби – насамперед лисиць, а також вовків і шакалів.

Відповідне рішення на черговому засіданні ухвалила Рада безпеки області.

Як повідомив голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький, в області фіксується збільшення чисельності хижаків, зокрема, популяція лисиці зросла на 300%. Попри 2 проведені пероральні вакцинації навесні та восени, серед карпатської фауни активно шириться сказ, від якого гинуть не лише дикі тварини, а й свійські.

Станом на зараз впродовж року на Закарпатті зафіксували вже 24 випадки захворювання сказу у різних районах Закарпаття. За увесь минулий рік таких випадків було 23.

Зростання популяції диких м’ясоїдних тварин зумовлене забороною на полювання, яку ввели з початку повномасштабного вторгнення, пояснив у коментарі Varosh начальник управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Юлій Шимон. Відповідно, регуляцію популяції тварин, що є найпоширенішими переносниками сказу, в області не проводили. Торік відстріл провели лише у межах території Іршава-Свалява-Міжгір’я, і тоді ці заходи також були зумовлені поширенням сказу на місцевому рівні.

За словами Юлія Шимона, наприкінці року відбувається періодична вакцинація диких м’ясоїдних тварин, а за місяць після проведення вакцинальної кампанії здійснюється добування лисиць, щоб визначити ефективність вакцинації та формування імунітету.

«Наприкінці минулого року під час 6 дозволених виходів було добуто і досліджено 108 лисиць. У 4 із них було встановлено сказ. Цього року тенденція погіршилася: із 48 досліджених наразі лисиць після проведення осінньої пероральної вакцинації маємо вже 3 позитивних зразки, дослідження інших тварин ще триває», – розповів Юлій Шимон.

За його словами, наразі надано дозвіл на відстріл 102 тварин. Усі добуті тварини будуть досліджуватися на предмет зараження сказом.

Відстріл хижих і шкідливих тварин проводитиметься з 30 листопада 2024 року до 23 лютого 2025 року виключно у вихідні дні та у світлу пору доби. До цих заходів можуть бути залучені працівники філій ДП «Ліси України» та користувачі мисливських угідь.

Для здійснення відстрілу залучені фахівці мають звернутися за добу до Чопського і Мукачівського прикордонного загонів і отримати дозвіл Західного міжрегіонального управління державного лісового та мисливського господарства.

Як повідомляв Varosh, в Україні, зокрема і з метою ефективніше запобігати поширенню небезпечних хвороб, запустили формування Єдиного реєстру домашніх тварин.

Засідання Ради оборони області. Фото: Закарпатська ОВА

Сказ — гостре інфекційне захворювання тварин і людини, що ушкоджує центральну нервову систему. У разі зволікання з наданням кваліфікованої медичної допомоги хвороба після зараження швидко розвивається і призводить до летальних наслідків.

Сказом частіше хворіють дикі тварини – вовки, лисиці, єноти, борсуки, білки тощо. Від диких тварин сказ може передаватися домашнім тваринам в разі укусу через слину. Якщо заражена тварина вкусить людину, інфекція передається вже їй.

Заразитися сказом можна і від зовні здорової тварини, адже сказ у тварин може протікати у безсимптомній формі.

Єдиним методом профілактики сказу у тварин є щеплення. Домашніх тварин щеплять від сказу 1 раз на рік.

У разі нанесення укусу твариною, необхідно:

Ретельно промити рану впродовж кількох хвилин водою з милом, мильними засобами, дезінфекторами;

Обробити рану антисептиком;

Накласти на ушкодження стерильну пов’язку.

Негайно звернутися в медичний заклад.

Після огляду в разі потреби лікар назначить курс антирабічної вакцини. Вона допомагає у 96–99% випадків, якщо курс лікування був розпочатий не пізніше, ніж через 14 днів з моменту інфікування.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Титульне фото: Varta1

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