З 12 жовтня на зовнішніх кордонах України з країнами ЄС, зокрема з Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією, почала працювати нова біометрична система контролю (EES), повідомляють в Держприкордонслужбі. Це система в’їзду/виїзду для громадян країн, які не входять до європейського блоку.
“Система автоматично фіксуватиме дату, час і місце в’їзду та виїзду, замінюючи штампи в паспортах. Під час першого в’їзду відбуватиметься реєстрація біометричних даних – фото обличчя та відбитків пальців. Надалі процес контролю стане швидшим завдяки електронному звірянню даних“, — йдеться в повідомленні.
Реєстрація відбуватиметься автоматично через термінали самообслуговування. Якщо людина відмовиться надавати такі дані, їй відмовлять у перетині кордону. Безвізовий режим залишається чинним — дозволяється перебування до 90 днів протягом 180 днів.
На сайті Єврокомісії повідомили, що нова система виявлятиме людей, які перевищили ліміт перебування в європейських країнах, а також випадки шахрайства з документами та особистими даними.
Через додаткові процедури оформлення громадян, проходження пунктів пропуску на кордоні може тривати довше, ніж зазвичай.
Зоряна Попович, Varosh
Фото: ілюстративне, термінал автоматичного сканування паспорта на кордоні
