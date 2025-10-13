Facebook
Instagram
YouTube
Новини

З 12 жовтня для українців запустили нову систему перетину кордону з ЄС: що змінилося

13 Жовтня 2025 91

З 12 жовтня на зовнішніх кордонах України з країнами ЄС, зокрема з Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією, почала працювати нова біометрична система контролю (EES), повідомляють в Держприкордонслужбі. Це система в’їзду/виїзду для громадян країн, які не входять до європейського блоку.

“Система автоматично фіксуватиме дату, час і місце в’їзду та виїзду, замінюючи штампи в паспортах. Під час першого в’їзду відбуватиметься реєстрація біометричних даних – фото обличчя та відбитків пальців. Надалі процес контролю стане швидшим завдяки електронному звірянню даних“, — йдеться в повідомленні.

Реєстрація відбуватиметься автоматично через термінали самообслуговування. Якщо людина відмовиться надавати такі дані, їй відмовлять у перетині кордону. Безвізовий режим залишається чинним — дозволяється перебування до 90 днів протягом 180 днів.

На сайті Єврокомісії повідомили, що нова система виявлятиме людей, які перевищили ліміт перебування в європейських країнах, а також випадки шахрайства з документами та особистими даними.

Через додаткові процедури оформлення громадян, проходження пунктів пропуску на кордоні може тривати довше, ніж зазвичай.

Зоряна Попович, Varosh
Фото: ілюстративне, термінал автоматичного сканування паспорта на кордоні

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.

0 #
# біометрична система # Держприкрдонслужба # ЄС # кордон # країни Європейського Союзу # новини Varosh # перетин кордону

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

Прокуратура вимагає встановити охоронний статус для пралісів площею більше 527 га на Тячівщині

Видавництво “Комора” відкрило передпродаж на книгу нобелівського лауреата Ласло Краснагоркаї

Майже мільйонний штраф сплатила компанія за знищення цінного лісу при прокладанні дороги на Закарпатті (Доповнено)

Тиждень у місті: афіша подій в Ужгороді 14-16 жовтня (Доповнено)