З 10 лютого школи Ужгорода переходять на дистанційне навчання

Причина – перевищення епідпорогу захворюваності на ГРВІ.

Сьогодні в Ужгородській міській раді відбулося засідання протиепідемічної комісії.

Як зазначалося під час засідання, в Ужгороді фіксується зростання захворюваності на ГРВІ та інші респіраторні хвороби. Впродовж тижня зареєстровано 1536 випадків захворювання, це на 20,4% більше, ніж минулого тижня.

Лабораторно підтверджено інтенсивну циркуляцію сезонних вірусів грипу В, реєструються також поодинокі випадки захворювань на COVID-19.

Епідемічний поріг захворюваності перевищено на 39,3%.

Разом із тим, показник захворюваності серед дітей зріс на 27,6%, серед дітей шкільного віку – на 29,4%.

Так, за минулий тиждень зареєстровано 1013 випадків захворювань серед дітей проти 794 випадків, які були виявлені у попередній тиждень.

Загалом 66% серед захворілих – діти.

За даними міського управління освіти, станом на 6 лютого на онлайн-навчання переведено 15 ліцеїв, 1 початкова школа, частина класів ще у двох закладах.

З огляду на показники захворюваності та з метою попередження подальшого її поширення, у зв’язку з перевищенням епідемічного порогу з наступного понеділка, 10 лютого, в усіх школах Ужгорода та закладах позашкільної освіти вводиться дистанційне навчання.

Дистанційне навчання запроваджують до 21 лютого, рішення стосується також міських мистецьких, спортивних шкіл, ПАДІЮНу (за винятком проведення індивідуальних занять).

Дитячі садочки працюватимуть у звичному режимі.

Тим часом продовжується щоденний моніторинг епідситуації. У п’ятницю, 21 лютого, комісія збереться, щоб проаналізувати ситуацію із захворюваністю та прийняти рішення – або продовжити карантинні заходи, або відновлювати очну форму навчання.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Getty Images

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