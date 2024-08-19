Ювілейне 300-те авто придбав для військових письменник і волонтер Андрій Любка

Повнопривідний дизельний пікап Nissan Navara волонтерська команда Андрія Любки передасть бригаді Національної гвардії України «Хартія», що воює на Харківщині.

Кошти на авто пожертвував засновник і директор українського підприємства з виробництва дверей і розсувних конструкцій PortaNova Юрій Скребець.

Як розповів у коментарі Varosh Андрій Любка, цифра у 300 автівок для ЗСУ хоч і важлива, але нічого не змінює. Автомобілі для війська потрібні постійно, і їх ніколи не буде достатньо.

«У серпні 2022 року було придбано ще менш як 50 автівок, і до кінця року я задався ціллю дійти до сотні. Мобілізував ресурси й команду, перебудував процеси в середині команди, яка тепер працює як єдиний організм. Тоді мені здавалося: якщо ми купимо до нового року 100 машин, то наступить магічне 1 січня, і все зміниться – почнеться нове життя, буде мир і буде перемога. Але ця сотня нічого не змінила. Тоді це був той рубіж, коли я зрозумів: чи це буде цифра 100, чи 300 – цифри неважливі та нічого не змінюють», – сказав Андрій Любка.

За його словами, авто на фронті – розхідник, машини можуть бути знищені за кілька днів після доправки. Жодного разу черга запитів на автівки від підрозділів, яким допомагає команда, не зупинялася.

Придбаний «ювілейний» пікап Nissan Navara доправлять військовим ще цього тижня: разом із автівками для інших підрозділів він поїде на Харківщину до бійців бригади «Хартія».

«Зараз ми формуємо колону з 10 авто, наприкінці тижня вона має вирушити на південний напрямок на Запоріжжя, на схід на Донбас та на Харківщину, щоб у День Незалежності передати автомобілі бійцям», – сказав Андрій Любка.

При цьому, подякував усім, хто долучився до волонтерської команди й допоміг дійти до позначки у 300 авто за півтора роки великої війни.

Підтримати роботу волонтерської групи Андрія Любки можна за наступними рахунками:

4149439022830743

Paypal: andrij.lyubka@gmail.com.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото зі сторінки Андрія Любки у Фейсбук

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