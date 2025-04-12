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Ювілейна інтелектуальна гра для школярів SMARTAKIADA пройшла в Ужгороді

12 Квітня 2025 63

Ювілейна, 20-та інтелектуальна гра для школярів Закарпаття SMARTAKIADA пройшла 10 квітня в ужгородському ПАДІЮНі. Гра, яка почалася 6 жовтня 2022 року, триває з вересня по травень і збирає зазвичай по 22-23 команди. Більше учасників просто фізично не може вмістити хол Падіюну, пояснив Varosh педагог Падіюну, організаторр гри Сергій Денисенко.

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— Ця інтелектуальна гра розрахована на старші класи: 10-11 в ліцеї, 8-9 — в гімназії, — розповів він. — Є такі гравці, які активно грали у складі Зарічанської гімназії, наприклад, потім випустилися, пішли в старшу школу Сілецького ліцею і грають далі вже за команду нового ліцею. У нас, взагалі, Іршавщина дуже активна. Тепер в останній грі перше і третє місце зайняли команди з Іршави. Вони постійно грають, тому що там і керівники тим горять. Вони і самі грають в дорослі інтелектуальні ігри в своєму районі — організовують їх і там і проводять. І коли ми оголошуємо, наприклад, реєстрацію, то вже традиційно Зарічанська гімназія реєструється першою. Постійні учасники, це завжди дві команди з Іршави, Сілецький ліцей і Кам’янецька гімназія.

На ювілейну гру вперше зареєструвалася команда з Перечина. Ужгородські школи дуже активні, є такі, що не пропускають жодної гри. А ще, зі слів Сергія Денисенка, завжди грає збірна керівників, поза конкурсом. Вони щоразу привозять на гру учнів і щоб весь вечір не нудьгувати, грають разом з усіма. Тільки призів не отримують, бо ж дорослі…

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Питання я намагаюся складати таким чином, щоб вони були на загальну ерудицію, не на якісь там специфічні дуже знання, а на якусь загальну ерудицію, про якісь загальновідомі факти. І намагаюся їх складати таким чином, щоб вони були на логіку. Тобто, щоб відповідь можна було не треба мати глибоких якихось знань, а можна знайти відповідь у самому запитанні. Щоб можна було, навіть не знаючи цього факту, можна було дійти логічним шляхом до відповіді, — каже Сергій Денисенко.

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Цікава дуже гра і цікава боротьба, і сказати, що у там є якісь постійні лідери – ні, тому що кому як піде, каже він. До речі, переможцями 20-ї гри стали:

1 місце — „Шошоо” (Іршавський ліцей №1);

2 місце — „Філософський КАМінь” (Кам’яницький ліцей);

3 місце — „Дежав’Ю” (Іршавський МЦПО).

Усі команди отримали дипломи за участь та улюблену піцу, а призери — ще й торт „Ужгород” та кубок переможця.

Зоряна Попович, Varosh

Фото: зі сторінки Падіюну у фейсбуці

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# SMARTAKIADA # інтелектуальна гра # новини Varosh # ПАДІЮН # Сергій Денисенко

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