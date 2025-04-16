Ювелірний дім Kochut відтворили легендарний літак “Мрія” у формі кулона

Ювелірний дім Kochut у співпраці з АТ «Антонов» презентував деталізований кулон у формі найбільшого у світі літака АН-225 «Мрія». Кулон — це не стилізація, а майже точна мініатюра повітряного гіганта, кажуть у компанії. Дизайнери зберегли пропорції, вивірені лінії та знакові деталі, перетворивши інженерну легенду на прикрасу, яку хочеться носити біля серця.

— Всі великі справи починаються з мрії. Вони народжуються у серцях сміливців і стають реальністю завдяки наполегливості та праці. Ми втілили це послання у витонченій формі, аби мрія завжди була з вами, — коментує СЕО ювелірного дому Юрій Кочут.

До зйомки кампанії долучився Олександр Галуненко, льотчик-випробувач, який першим підняв АН-225 у небо. За свою карʼєру він встановив понад 100 світових авіаційних рекордів. Його участь у проєкті зробила цю історію ще більш особистою та цінною.

Деталі мають значення, кажуть у ювелірному домі: прикраса пакується у подарунковий бокс із силуетом літака та тіш’ю з кресленням АН-225. Це створює ефект участі в реконструкції — як символ особистої причетності до відродження мрії.

Кулон уже доступний для замовлення на сайті kochut.com.ua. Частина прибутку буде спрямована на підтримку української авіації.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото: Юлія Костиренко та Віктор Федотов

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