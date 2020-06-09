Ювелірний бренд Kochut розпочав благодійний аукціон прикрас за ескізами студентів

Аукціон стартував 8 червня і триватиме до 12 червня. Сто відсотків виручених коштів підуть на закупівлю обладнання для покращення умов у навчальному закладі переможця.

Завданням конкурсу від Kochut було намалювати ескіз (каблучка, кулон, брошка, сережки, тощо), використовуючи мотиви природи, архітектури чи казок.

На аукціоні представлені 3 роботи-переможці з конкурсу «Найкращий ескіз», а саме:

Каблучка «Два світи. Срібло, оксидування»

Кулон «Яйце-райце. Срібло, оксидування, позолота»

Кулон «Крізь темряву. Біле золото, срібло, оксидування, сонячний камінь»

Аукціон проходить на трьох основних платформах бренду: сайті, сторінці Instagram і у Facebook. На сайті можна позмагатися за каблучку «Два світи», на сторінці у Фейсбуці — за кулончик «Яйце-райце». І, відповідно, в інстаграмі відбудеться продаж прикраси «Крізь темряву».

Стартова ціна за будь-який з названих виробів — 1 дол. Крок ставки — 1 дол.

Ювеліри оцінили прикраси таким чином: каблучка «Два світи.Срібло, оксидування» — 130 дол; кулон «Яйце-райце. Срібло, оксидування, позолота» — 220 дол; кулон «Крізь темряву. Біле золото, срібло, оксидування, сонячний камінь» — 350 дол.

— Ми дуже задоволені результатом. Нам було приємно бачити, що студенти не проігнорували цю можливість, оскільки ніякої комерційної вигоди для себе вони не отримали. Всього надійшло 82 ескізи. Роботи класні й ТОП 10 було не легко вибрати, не говорячи вже за ТОП 3. Взагалі зібралася велика кількість красивих ескізів (дуже якісно намальовано), але реалізувати задуми було неможливо. Також приємною несподіванкою стало те, що близько 60% мали не профільну спеціальність і показували дуже вражаючі роботи (двоє дівчат увійшли в топ 10). Тому молодь у нас талановита і малювати вміє. В основному роботи надсилалися з Києва та Львова. Плануємо ще раз провести такий конкурс (також з благодійною метою), але обмеження не будемо ставити. Взяти участь зможе будь-хто, — кажуть брати Кочути.

Varosh