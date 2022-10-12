Їжачок, личинка саламандри та шиншила: в екзотаріумі «Акваріум» в Ужгороді – нові мешканці

В екзотаріумі «Акваріум» в Ужгороді оселилися нові тваринки. Світлини опублікували на сторінці «Акваріуму» у соцмережі Фейсбук, а ми вирішили дізнатися більше про тих, хто там зображений.

Власник екзотаріуму Олег Диба розповів Varosh про нових мешканців: «Ось цей їжачок на фото – це африканський їжачок. В природі таких не існує, це гібрид двох видів, які не можуть жити на волі, бо вони дуже теплолюбні. У нас зараз маленька дівчинка, їй трохи більше місяця, вона ще буде більша. Її звати Паляничка.

А також – аксолотль, неотенічна личинка мексиканської саламандри. На відміну від інших саламандр, які спершу доростають до дорослої стадії, а відтак відкладають ікру, аксолотль може починати розмножуватися ще будучи личинкою. Таких земноводних більше практично немає. А ще їх дуже люблять, бо в них мордочка така, ніби вони усміхаються».

Також Олег Диба розповів, що деяких тварин для екзотаріуму купують, але є й такі, які потрапляють сюди через прикрі обставини.

«Серед них, наприклад, шиншила Джорджик, яку нам залишили господарі, переселенці, які приїхали сюди разом з усіма своїми тваринами, але зараз не мають умов, де тримати шиншилу. Тож вони дуже зраділи, що ми погодилися взяти її. Так само залишили нам чилійську земляну білка дегу – вони дуже чемні, інтелектуальні і компанійські.

Є ще й інші такі тварини, яких ми або забрали, або взяли на перетримку. Ми не притулок для тварин, у нас немає ні місця для цього, ні можливостей, але коли в людей зовсім безвихідна ситуація, то ми стараємося допомогти. Або забираємо, а часто ще й прилаштовуємо в інші родини».

Varosh

Фото з фейсбук-сторінки “Акваріуму”

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