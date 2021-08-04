Їж Двіжу 5 років! Відсвяткуємо подію вечірнім двіжом!

14-го серпня Їж Двіж святкуватиме пятиріччя з моменту, як почав готувати «бутерброди».

На набці, біля двіжа, відбудеться невеличкий фестивальчик з фуд-кортом на який запрошено декілька учасників: simple.cafe.store представлять свої супер-круасани, Riverside. Specialty coffee roastery and brew bar власнообсмажену альтернативну каву, Lee_UZH будуть крутити роли прямо на вулиці, BrewFort – craft beer bar розливатиме кайфове крафтове пиво, а Їж Двіж представить лінійку натур-вина від Sabotage Wine.

Також в рамках дня народження, буде організована барахолка, на яку кожен з вас може зареєструватись на нашій сторінці у фейсбуку, написавши повідомлення. В рамках цього чорного ринку буде проведено аукціон крутих речей на підтримку гав-друзів з Барбос. А ще – нарешті доїде червоний автобус @busdvizh, котрий стане частиною дитячого простору, в якому або біля якого будуть проводитись освітні лекції та майстер-класи за участю провідних спеціалістів у галузі дитячого виховання. Вечірній двіж буде проходити за участю гурту tequila.band.uzhgorod і першим в житті сетом від засновника Їж Двіж – Ammar Kalmar.

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